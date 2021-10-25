В Бурятии локдауна не будет, но вводятся QR-коды и запрещаются банкеты

Глава республики Алексей Цыденов разъяснил порядок работы организаций и бизнеса с 30 октября по 7 ноября



В Бурятии прямой приостановки деятельности различных отраслей экономики не предусматривается. Режим нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводится для органов государственной и муниципальной власти. Об этом заявил сегодня глава республики Алексей Цыденов. На пресс-подходе он разъяснил порядок работы учреждений и организаций региона в период нерабочих дней, сообщили в правительстве Бурятии.



«У нас с 30 октября по 7 ноября вводятся ограничения без прямого закрытия деятельности. Какие ограничения? Это более широкое применение QR-кодов на входах в заведения общепита и торговли. Они открыты для вакцинированных людей, либо людей, переболевших коронавирусом за последние шесть месяцев и имеющих документ-подтверждение об этом или тех, кто имеет медицинский отвод.



В целом, у нас прямого закрытия каких-либо предприятий, организации не предусматривается. Одно ограничение по банкетам – на период с 30 октября по 7 ноября банкеты и подобные мероприятия приостанавливаются.



Все остальное будет работать, но работать с условием доступа по QR-кодам. Хотел бы сразу отметить, что мы в республике уже вводили локдаун прошлой осенью, вводили этим летом. Локдауны вводились по текущей ситуации, по загрузке системы здравоохранения, с учетом наличия или отсутствия коечного фонда. Пока сейчас такой потребности нет, но, если вдруг ситуация будет ухудшаться и будет такая же нагрузка на систему здравоохранения, такой же уровень распространения заражения, который был у нас в конце июня или в ноябре прошлого года, то мы снова вернемся к вопросу рассмотрения введения локдауна. Но я надеюсь, что этого не будет», - отметил Алексей Цыденов.



По QR-кодам будут работать заведения общепита, сферы культуры, оказания бытовых услуг, гостиницы и отели, дома отдыха, торгово-развлекательные центры. Контроль за соблюдением всех санитарно-противоэпидемических требований, в том числе и пропуск в организации по QR-кодам, будет осуществляться мобильными группами, усиленными на период нерабочих дней. При выявлении массовых нарушений деятельность всей отрасли будет приостановлена.



Глава Бурятии также отметил хорошие темпы вакцинации в республике, которые пока позволяют сдерживать рост заболеваемости, дают возможность не вводить полноценного локдауна. По словам Алексея Цыденова, единственной возможностью либо не заразиться, либо пройти заболевание максимально легко является вакцинация.



Фото: egov-buryatia.ru



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