В двух районах Бурятии завершился капремонт участков региональных дорог

С 2017 года в республике отремонтировано более 380 км муниципальных и региональных автодорог



В двух районах Бурятии ввели в эксплуатацию участки региональных дорог после капитального ремонта. В Тарбагатайском - это участок с 38-го по 60-й километр на автодороге Улан-Удэ-Николаевский - Тарбагатай – Подлопатки – Окино – Ключи, в Мухоршибирском – участок с 0-го по 9-й километр региональной дороги Мухоршибирь-Бичура-Кяхта. Их отремонтировали в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Сегодня хороший день – мы открываем новые дороги в Тарбагатайском и Мухоршибирском районе. Мы хотим, чтобы у нас были доступные населенные пункты, людям было удобно и комфортно ездить. 110 км дорог мы в этом году сделали, в следующем году не снизим темпы. Пусть популяризуется национальный проект, инициированный по указу президента. Теперь надо обратить пристальное внимание на местные и муниципальные дороги. Для наших районов это особо важно. Желаю всем хороших дорог!», – сказал глава Бурятии Алексей Цыденов отметив, что в следующем году реализация нацпроекта продолжится, в том числе в Тарбагатайском и Мухоршибирском районах.



В Тарбагатайском районе ремонт участка, общая протяженность которого 21,4 км, стартовал в 2019 году. На первом и втором этапах было отремонтировано 5 и 12 км, в этом году завершены оставшиеся 4,4 км. В ходе капремонта дорожники выполнили работы по отсыпке земляного полотна, укладке водопропускных труб, монтажу быстротоков, устройству кюветов и водоотводных лотков, укладке нового асфальтобетонного покрытия.



На участке, проходящем через село Пестерево, устроили автобусные остановки, тротуары. На опасных местах дороги установили металлические ограждения.

При ремонте применяли новые технологии и материалы, так входные и выходные русла водопропускных труб укреплены матрацами «Рено». Такое укрепление предотвращает возможный размыв откосной части земляного полотна. Кроме того, в конструкцию дорожной одежды входят геосинтетические материалы для нейтрализации «пучинообразования».



Общая стоимость работ на этом объекте составила 539,1 млн рублей.



В Мухоршибирском районе к капитальному ремонту дороги приступили в 2020 году. На этом участке планировалось завершить работы в 2022 году, однако подрядчик завершил все работы раньше намеченного срока. Дорожники демонтировали старое разрушенное асфальтобетонное покрытие, отсыпали земляное полотно, уложили водопропускные трубы, уложили новый асфальт. Места, где река проходит вблизи насыпи автодороги, укрепили выходы водопропускных труб матрацами «Рено».



Также при устройстве дорожной одежды на этом участке применили геосетку «Славрос». Она служит для усиления верхних слоев асфальтового покрытия, замедляет образование трещин и увеличивает межремонтные сроки. Кроме того, отремонтировали мост через реку Мухоршибирка.



На участках дороги, пересекающей села Новый Заган и Старый Заган, обустроили пешеходные переходы, тротуары, автобусные остановки. Обустроили съезды к домам жителей, установили дорожные знаки, нанесли новую разметку.



С 2017 года (с начала реализации приоритетного, а затем и национального проекта) в Бурятии отремонтировано более 380 км муниципальных и региональных автомобильных дорог. Благодаря проводимым работам, преображается внешний вид муниципальных образований Улан-Удэнской. Реализация проекта продолжится до 2030 года.



Фото: egov-buryatia.ru



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