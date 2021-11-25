В Улан-Удэ может появиться больше детских школ искусств

Депутаты Горсовета предложили открыть такие учреждения при общеобразовательных школах



Накануне в Улан-Удэ состоялось заседание Комитета по социальной политике Городского совета депутатов. На нем особое внимание привлек доклад председателя Комитета по культуре администрации города Ирины Ковалевой.



Так, на сегодня в столице Бурятии остро не хватает школ искусств и других учреждений по допобразованию для детей. Кроме того, многие муниципальные учреждения культуры расположены в старых зданиях с ограниченной площадью, поэтому не имеют возможности набирать больше желающих. Свои коррективы внесла и пандемия коронавируса - как в текущем году, так и в следующем 2022 запланировано меньше культурных мероприятий в связи с действующими ограничениями. Кроме того, за последний год сократились показатели посещений учреждений культуры на бесплатной и платной основе.



На заседании решили, что в будущем необходимо увеличить финансирование из бюджета на эту область - это поможет улучшить материально-техническую базу культуры города. Что касается дополнительного образования для детей, как отметили депутаты, ранее уже неоднократно обсуждалась возможность открытия школ искусств при общеобразовательных школах в густонаселенных районах города. Например, на сегодня поступило предложение открыть класс искусств при общеобразовательной школе №63 в 111 микрорайоне.



«У нас физически не хватает зданий, и сегодня поступило следующее предложение: в дальнейшем у нас уже запланировано строительство и реконструкция школ, поэтому можно на моменте проекта здания закладывать помещение для размещения школы искусств при общеобразовательной школе, в план поставим! Также, рассматривали вопрос по паркам, а парк – это прежде всего озеленение. У нас не хватает агрономов - людей, которые будут исследовать состояние лесного массива, кустарников. Эти вопросы все упираются в финансирование. Я думаю, что в следующем году мы больше акцента сделаем на культуру и улучшим ситуацию в лучшую сторону», - высказался председатель Комитета по социальной политике улан-удэнского Городского совета депутатов Денис Гармаев.





фото: "Номер один"

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