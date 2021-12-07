Командировки только с согласия работника

В Прокуратуре рассказали, в каких случаях работодатель не имеет заставлять работника ездить по командировкам



«Мой муж работает вахтовым методом. У нас двое детей, 15 и 11 лет. Моя работа связана с периодическими командировками. Дети фактически остаются без присмотра. Работодатель на мои просьбы не направлять меня в командировки или перевести на другую должность предлагает уволиться. Как мне быть?»

Ольга Михайловна Сергучева, г. Улан-­Удэ.



Отвечает помощник прокурора Кабанского района Татьяна Казанцева:



Как раз недавно Федеральным законом от 19.11.2021 № 372­ФЗ в ст. 96, 99 Трудового кодекса РФ внесены изменения. Теперь привлекать к сверхурочной работе, к работе в ночное время, а также направлять в командировки:



— матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет;



— опекунов детей в возрасте до 14 лет;



— родителя, имеющего ребенка в возрасте до 14 лет, в случае, если другой родитель работает вахтовым методом;



— работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в период до достижения младшим из детей возраста 14 лет можно будет только с письменного согласия работников и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом на отказ.



Фото: pixabay.com

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