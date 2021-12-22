В Бурятии начал новую жизнь клуб села Узкий Луг

Стоимость ремонтных работ составила 2,5 млн рублей



В Бичурском районе в селе Узкий Луг после капитального ремонта открылся сельский клуб, сообщает «Бичура-инфо.24/7». Здание клуба построено еще в 1939 году, раньше в нем находилась школа. Ремонт здесь ждали более 20 лет.



В клубе заменена кровля, установлены окна, заменены полы, на стенах установлен гипсокартон и потолки. Обновлена сцена, оборудована котельная с системой отопления, проложена электропроводка. Стоимость ремонтных работ составила 2,5 млн рублей.



В 2022 году в Бичурском районе отремонтируют клубы в селах Топка, Хонхолой и Дабатуй на сумму 22 млн рублей. Финансирование пройдет в рамках нацпроекта «Культура», уточнили в райадминистации.



Фото: Бичура-инфо.24/7



В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.