22.12.2021
В Бурятии начал новую жизнь клуб села Узкий Луг

В Бурятии начал новую жизнь клуб села Узкий Луг

Стоимость ремонтных работ составила 2,5 млн рублей

В Бичурском районе в селе Узкий Луг после капитального ремонта открылся сельский клуб, сообщает «Бичура-инфо.24/7».  Здание клуба построено еще в 1939 году, раньше в нем находилась школа. Ремонт здесь ждали более 20 лет.

В клубе заменена кровля, установлены окна, заменены полы, на стенах установлен гипсокартон и потолки. Обновлена сцена, оборудована котельная с системой отопления, проложена электропроводка. Стоимость ремонтных работ составила 2,5 млн рублей.

В 2022 году в Бичурском районе отремонтируют клубы в селах Топка, Хонхолой и Дабатуй на сумму 22 млн рублей. Финансирование пройдет в рамках нацпроекта «Культура», уточнили в райадминистации.

Фото: Бичура-инфо.24/7
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