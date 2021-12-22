В Улан-Удэ новое кадровое решение

Первым замом главы администрации Железнодорожного района назначен Андрей Саянский



В Улан-Удэ первым заместителем руководителя администрации Железнодорожного района назначен Андрей Саянский, сообщили в мэрии столицы Бурятии.



Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков представил его на традиционной планерке.



«Задача для меня знакомая, но хозяйство большое. Много работы с людьми, работы в разных направлениях», – отметил Андрей Саянский.



Андрей Васильевич Саянский родился 27 октября 1967 года в с. Далахай Тункинского района Бурятии. После окончания улан-удэнской школы № 2 и службы в армии поступил в Рязанское десантное училище. С 1992 по 1997 служил в воздушных войсках, а затем в войсках гражданской обороны. С 2000 по 2007 работал в МЧС России по Республике Бурятия. Затем был назначен начальником Управления по чрезвычайным ситуациям администрации Улан-Удэ. С 2016 по 2018 работал заместителем руководителя Республиканского агентства ГО и ЧС – начальником отдела мероприятий гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.



Фото: ulan-ude-info.ru



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