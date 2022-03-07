Общество 07.03.2022 в 14:09

В Бурятии хирурги прооперировали пенсионера с оторванным ухом

На голову 62-летнего жителя упало бревно, стоял вопрос об ампутации
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Текст: Надежда Бедолагина
В Бурятии хирурги прооперировали пенсионера с оторванным ухом
Хирурги РКБ им. Н.А. Семашко прооперировали пациента с оторванным ухом. 62-летнего пациента доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии из одной из ЦРБ.

- Из анамнеза стало известно, что два дня назад мужчина получил травму вследствие падения бревна - стоял вопрос об ампутации уха, - отметили врачи

 В экстренном порядке хирург Доржиев Т.Э., операционная сестра Киргидеева И.В. и анестезиолог Ильинов Н.В. провели оперативное лечение. Благодаря ювелирной работе опербригады и своевременному обращению удалось сохранить правую ушную раковину пациента.

В удовлетворительном состоянии мужчина был выписан и уже находится дома, рассказали в медучреждении.


фото: pixabay.com
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