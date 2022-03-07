В Бурятии хирурги прооперировали пенсионера с оторванным ухом

Хирурги РКБ им. Н.А. Семашко прооперировали пациента с оторванным ухом. 62-летнего пациента доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии из одной из ЦРБ.- Из анамнеза стало известно, что два дня назад мужчина получил травму вследствие падения бревна - стоял вопрос об ампутации уха, - отметили врачиВ экстренном порядке хирург Доржиев Т.Э., операционная сестра Киргидеева И.В. и анестезиолог Ильинов Н.В. провели оперативное лечение. Благодаря ювелирной работе опербригады и своевременному обращению удалось сохранить правую ушную раковину пациента.В удовлетворительном состоянии мужчина был выписан и уже находится дома, рассказали в медучреждении.фото: pixabay.com