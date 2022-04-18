Общество 18.04.2022 в 15:57

Что считается недвижимостью?

Есть разница, из-­за какого фундамента придется платить налог
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Текст: Номер один
Что считается недвижимостью?
«Недавно узнал, что есть разница, из-­за какого фундамента придется платить налог на дом, баню или гараж, а из­за какого — нет. Объясните, пожалуйста, подробнее».
Семен, Улан­-Удэ.

Отвечает юрист Алена Завацкая:

— Налоговая служба и Росреестр в своих разъяснениях о том, какие постройки являются недвижимостью (а значит, нужно платить за них налог), ссылаются на признаки капитального строения. Прежде всего, имеется в виду наличие у него фундамента (Письмо ФНС от 05.04.2019 № БС 4–21/6262).

Из­-за какого фундамента придется платить налог на дом, баню или гараж, так как их признают недвижимым имуществом?

1. Постройка на винтовых сваях

Судебная практика, увы, не дает однозначного ответа. В одном случае суд отказался признать построенный дом недвижимостью только лишь из-­за того, что он был возведен на винтовых сваях, поскольку сваи не обеспечивают прочной связи с землей. Следуя такой логике, собственник не должен платить налог за дом или баню на винтовых сваях, поскольку их нельзя поставить на кадастровый учет как объект недвижимости.

В другом случае суд не ограничился одной лишь характеристикой фундамента, а потребовал от эксперта проверить, насколько прочно само здание связано с ним (а значит, и с землей). По заключению эксперта, дом не имел прочного крепления со сваями: болтовые соединения могли быть демонтированы без причинения серьезного ущерба всему сооружению, поэтому строение также не признали капитальным.

Как показывает практика, в большинстве случаев постройки на винтовых сваях не признают недвижимостью — следовательно, их владельцам не грозит уплата налога.

Но если все­-таки по своей конструкции здание надежно соединено со сваями так, что нельзя его разобрать без причинения существенного ущерба, его могут отнести к недвижимости, а значит, придется платить налог.

2. Ленточный фундамент

Такой фундамент представляет собой бетонный или железобетонный контур, возводимый под несущими стенами здания. В отличие от винтовых свай, ленточный фундамент чаще всего является основанием для отнесения постройки к объекту недвижимости — но при условии, что он заглублен относительно уровня земли. Это обеспечивает устойчивую связь строения с землей, что является главным признаком недвижимого имущества. Поэтому за постройку на ленточном фундаменте платят налог.

Бывают исключения, когда здание на ленточном фундаменте не признают капитальным: фундамент не был заглублен в землю и крепился к сэндвич­-панелям.

3. Монолитный плитный фундамент

Не удалось найти судебной практики, где постройку на таком фундаменте отказались бы признать недвижимостью. Поэтому избежать налогов за такие строения вряд ли удастся.

При решении вопроса о капитальном характере той или иной постройки суды также учитывают:

— наличие или отсутствие в сооружении сборно-­разборных конструкций, которые технически можно разобрать, перенести и установить в другом месте без ущерба зданию, и факт стационарного подключения постройки к инженерно-­техническим сетям.
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