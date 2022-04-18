Что считается недвижимостью?

Семен, Улан­-Удэ.

Из­-за какого фундамента придется платить налог на дом, баню или гараж, так как их признают недвижимым имуществом?

— Налоговая служба и Росреестр в своих разъяснениях о том, какие постройки являются недвижимостью (а значит, нужно платить за них налог), ссылаются на признаки капитального строения. Прежде всего, имеется в виду наличие у него фундамента (Письмо ФНС от 05.04.2019 № БС 4–21/6262).Судебная практика, увы, не дает однозначного ответа. В одном случае суд отказался признать построенный дом недвижимостью только лишь из-­за того, что он был возведен на винтовых сваях, поскольку сваи не обеспечивают прочной связи с землей. Следуя такой логике, собственник не должен платить налог за дом или баню на винтовых сваях, поскольку их нельзя поставить на кадастровый учет как объект недвижимости.В другом случае суд не ограничился одной лишь характеристикой фундамента, а потребовал от эксперта проверить, насколько прочно само здание связано с ним (а значит, и с землей). По заключению эксперта, дом не имел прочного крепления со сваями: болтовые соединения могли быть демонтированы без причинения серьезного ущерба всему сооружению, поэтому строение также не признали капитальным.Как показывает практика, в большинстве случаев постройки на винтовых сваях не признают недвижимостью — следовательно, их владельцам не грозит уплата налога.Но если все­-таки по своей конструкции здание надежно соединено со сваями так, что нельзя его разобрать без причинения существенного ущерба, его могут отнести к недвижимости, а значит, придется платить налог.Такой фундамент представляет собой бетонный или железобетонный контур, возводимый под несущими стенами здания. В отличие от винтовых свай, ленточный фундамент чаще всего является основанием для отнесения постройки к объекту недвижимости — но при условии, что он заглублен относительно уровня земли. Это обеспечивает устойчивую связь строения с землей, что является главным признаком недвижимого имущества. Поэтому за постройку на ленточном фундаменте платят налог.Бывают исключения, когда здание на ленточном фундаменте не признают капитальным: фундамент не был заглублен в землю и крепился к сэндвич­-панелям.Не удалось найти судебной практики, где постройку на таком фундаменте отказались бы признать недвижимостью. Поэтому избежать налогов за такие строения вряд ли удастся.При решении вопроса о капитальном характере той или иной постройки суды также учитывают:— наличие или отсутствие в сооружении сборно-­разборных конструкций, которые технически можно разобрать, перенести и установить в другом месте без ущерба зданию, и факт стационарного подключения постройки к инженерно-­техническим сетям.