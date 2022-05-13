Общество 13.05.2022 в 11:14

В Бурятии прокуратура заставила москвича убрать баржу с Байкала

Старое судно наносило ущерб экологии озера
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии прокуратура заставила москвича убрать баржу с Байкала
Байкальская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения при отстое судов на Байкале.

«Установлено, что бывшим жителем Северобайкальска, проживающим в настоящее время в Москве, часть акватории озера Байкал использовалась для отстоя баржи СБС-60 в отсутствие договора водопользования. Данное судно, расположенное возле причала АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» в Нижнеангарске, оказывало негативное воздействие на состояние окружающей среды, являясь источником засорения и загрязнения водного объекта», - рассказали в надзорном ведомстве.

Для устранения нарушения Байкальский транспортный прокурор направил в суд иск о понуждении гражданина освободить акваторию озера Байкал от несамоходной баржи. Суд признал требования прокурора обоснованными и удовлетворил в полном объеме.

«В настоящее время ответчиком ведется работа по разборке судна. При оттаивании льда акватория озера Байкал будет полностью освобождена. Надлежащее исполнение суда находится на контроле прокуратуры», - сообщили надзорщики.

Фото: «Номер один»
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