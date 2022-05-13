В Бурятии прокуратура заставила москвича убрать баржу с Байкала

Байкальская транспортная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения при отстое судов на Байкале.«Установлено, что бывшим жителем Северобайкальска, проживающим в настоящее время в Москве, часть акватории озера Байкал использовалась для отстоя баржи СБС-60 в отсутствие договора водопользования. Данное судно, расположенное возле причала АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» в Нижнеангарске, оказывало негативное воздействие на состояние окружающей среды, являясь источником засорения и загрязнения водного объекта», - рассказали в надзорном ведомстве.Для устранения нарушения Байкальский транспортный прокурор направил в суд иск о понуждении гражданина освободить акваторию озера Байкал от несамоходной баржи. Суд признал требования прокурора обоснованными и удовлетворил в полном объеме.«В настоящее время ответчиком ведется работа по разборке судна. При оттаивании льда акватория озера Байкал будет полностью освобождена. Надлежащее исполнение суда находится на контроле прокуратуры», - сообщили надзорщики.Фото: «Номер один»