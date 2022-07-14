В Бурятии вода Гусиного озера становится опасна для питья

В Бурятии активисты ОНФ направили в правительство республики рекомендации по решению экологических проблем озера Гусиное, которое находится в Селенгинском районе. По мнению ряда ученых, сегодня озеро стоит на пороге экологического бедствия. Благополучие водоема влияет на качество жизни почти 40 тыс жителей района, сообщили в респубиканском исполкоме ОНФ.Чтобы найти выход из сложившейся ситуации, Народный фронт совместно с правительством Бурятии, главами муниципалитетов Селенгинского района, профильными ведомствами и представителями предприятий водопользователей провел большое совещание по сохранению и восстановлению Гусиного озера.Эксперт регионального отделения Народного фронта, руководитель общественной организации «ЭкоЩит» в Бурятии Александр Калашников рассказал, что воды озера много лет подвергаются негативному воздействию от окружающих его предприятий. Среди ключевых загрязнителей на первом месте стоит Гусиноозёрская ГРЭС – одно из крупных предприятий республики. Другими объектами загрязнения выступают породные отвалы ныне закрытого разреза «Холбольджинский», размещенные на побережье озера, и «Горводоканал», который сбрасывает неочищенные до нормативных показателей канализационные стоки.Гусиноозёрская ГЭС, которая является единственным предприятием Бурятии, относящимся к опасным для окружающей среды и стоящим на особом контроле, использует Гусиное озеро в качестве водоема-охладителя. Нагретые воды, содержащие вредные примеси, попадая в озеро, образуют зимой большую незамерзающую полынью. Нагрев воды негативно сказывается на северной части акватории озера и приводит к изменению даже химического состава вод. А это является фактором распространения водорослей, в том числе ядовитых. В озерной рыбе развиваются опасные паразиты – гельминты, что исключает употребление такой рыбы в пищу. Из-за этого водоем может утратить рыбохозяйственное значение.Кроме того, из озера ведется водозабор для питьевых нужд населения. Однако экологи отметили уже загрязнение озера металлами – они поступают из золоотвалов ГРЭС, с химическими элементами из отвалов Холбольджинского угольного разреза и боеприпасов, оказавшихся на дне озера после катастрофы на армейском складе. Речь идет о взрыве склада с боеприпасами недалеко от побережья озера в 2001 году.Неблагополучное состояние санитарной мелководной зоны способствует разрастанию очагов паразитарных заболеваний. Также, по информации выступавших экспертов, озеро находится в кольце неблагоприятных антропогенных объектов. Известный эксперт-эколог и общественник, член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Евгений Кислов считает, что для спасения озера важно строить качественные очистные сооружения в Гусиноозёрске и в Бурятии в целом.В свою очередь Калашников предложил прекратить использовать Гусиное озеро как водоем-охладитель и внедрить на ГРЭС систему охлаждения с замкнутым циклом.«Необходимо ограничить вырубки леса в зоне водосборной площади озера для сохранения природной водности малых рек. Крайне важны реконструкция и строительство новых очистных сооружений и проработка вопроса строительства ливневой канализации в городе, а также организация государственного пункта наблюдения за загрязненностью воды в озере Гусином в северной его части, подверженной наиболее негативной антропогенной нагрузке», – сказал Калашников.До 1 августа Народный фронт рекомендовал создать рабочую группу по решению проблемы загрязнения озера с включением в ее состав ученых-экологов, общественников, заинтересованных министерств, ведомств и организаций. Крайне важна и необходима не только оценка угроз экосистеме озера, разработка и реализация мероприятий по снижению экологических рисков, но и выявление объективных рисков для здоровья населения при использовании воды из озера.– второе по площади и объему пресной воды после Байкала среди внутренних водоемов Бурятии. Площадь водоема составляет 164 кв. км, водосборный бассейн – 924 кв. км. Максимальная глубина достигает 28 м, длина – 24,5 км, ширина – от 5 до 8,5 км. Его водные ресурсы интенсивно используются в хозяйственной деятельности и в качестве питьевой воды для населения Селенгинского района БурятииФото: ОНФ