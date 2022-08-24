Жители Бурятии, переехавшие в Крым, стали жалеть об отъезде

«Мы продали свою трехкомнатную квартиру Улан-Удэ и купили «двушку» в Севастополе, - рассказывает экс-улан-удэнец Владимир Алексеевич, военный пенсионер. - Денег с продажи хватило на все, даже на ремонт и обустройство»

«С весны каждый день в небе гудят самолеты и вертолеты, туристов стало мало, пляжи полупустые, закрылся аэропорт Симферополя, и добраться до Центральной России теперь возможно лишь на поезде или автобусе по Крымскому мосту с перекладными до аэропорта в Сочи, - продолжает он. Резко выросли цены практически на все»

«Кто же знал, что все так обернется. Как говорится в пословице: «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи» - не теряет оптимизма военный пенсионер.

На прошлой неделе в Крыму участились «хлопки» складов и аэродромов, а также штаба Черноморского флота. Украинская сторона не признает диверсии, а минобороны РФ чаще всего объясняет ЧП «детонацией боеприпасов», «нарушением техники безопасности» и т.д.Однако жители полуострова и туристы после всего этого потянулись обратно на материк по Крымскому мосту. Последнему также угрожает украинская сторона новыми американскими ракетами. О том, как чувствуют себя на крымских пляжах бывшие жители Бурятии, узнавал «Номер один».Как мы уже сообщали, Крым является инвестиционно привлекательным регионом для жителей Бурятии. По данным статистики, ежегодно туда уезжает свыше тысячи человек. Мощный поток на полуостров из Улан-Удэ наблюдался с 2014 года, когда Крым стал российской «гаванью». Бурятских переселенцев привлекал здоровый климат, солнце, воздух и морская вода.И, конечно же, очень низкие цены на недвижимость.По его словам, они оказались как в раю. Правда несколько утомляла жара (Севастополь находится на самом юге полуострова, и там жарче, чем в других местах Крыма). Однако инвестиция в недвижимость оказалась успешной. За несколько лет квартиры в Крыму подорожали в три раза. Пенсионеры наслаждались райским отдыхом, получая неплохую российскую пенсию и принимая у себя приезжающих погостить из Бурятии внуков.Вместе с военными-отставниками из Бурятии на полуостров переехали большие группы людей, от бывших госчиновников до врачей и предпринимателей, кто захотел открыть свой бизнес на новых российских территориях.Но после 24 февраля 2022 года ситуация изменилась. Как военный человек, Владимир Алексеевич поддержал СВО. Между тем обстановка на полуострове с весны стала драматичной.Мы решили уезжать, - говорит он. - Выставили свою квартиру на продажу, но за два месяца было только два звонка. В последнем случае предложили продать жилье в три раза дешевле, что нас, конечно же, не устроило.По его словам, с февраля цены на недвижимость упали, поскольку жители стали массово выставлять свои квартиры на продажу. Однако если раньше жилье в Крыму в основном покупали москвичи и сибиряки, то теперь они испарились, а те, кто инвестировал в жилье, срочно его продают по любым ценам.Но пенсионер надеется, что кто-то купит их квартиру по более-менее реальной цене и они с женой уедут из Крыма.Добавим, что единственная транспортная артерия, связывающая полуостров с материком, это Крымский мост. И он сегодня находится под угрозой.Так, по данным «Коммерсантъ», украинская сторона заявила, что Крымский мост «построен незаконно». И что, дескать, на этом основании такие объекты «должны быть уничтожены».Мост сегодня усиленно охраняется ПВО РФ, однако украинские войска могут попытаться нанести удары по сооружению с помощью натовских ракет.И выразил надежду, что удастся вернуться на материк без слишком серьезных финансовых потерь. Надежда, как говорится, умирает последней.Дмитрий Родионов, «Номер один».