Общество 23.09.2022 в 07:39

Не служившие в армии жители Бурятии получили повестки по мобилизации

Также повестки получили многодетные отцы, однако после разбирательств всех вернули домой
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Текст: Константин Воронов
Не служившие в армии жители Бурятии получили повестки по мобилизации
О возникших накладках в раздаче повесток в рамках объявленной частичной мобилизации рассказал глава Бурятии в своем Телеграм-канале.

«Уважаемые земляки! Много вопросов по призыву не служивших или многодетных. Те, кто в армии по каким-либо причинам не служил, частичной мобилизации не подлежат. Многодетные - четыре и более несовершеннолетних детей - так же не подлежат мобилизации. Вчера и сегодня выдавались повестки в том числе и таким призывникам. Но потом, после уточнения данных, их отпускали домой. С утра семьдесят таких человек, получивших повестки, были отпущены домой. И с пунктов сбора, и уже из воинской части. Поэтому, если кому-то из данной категории призывников пришла повестка, то просто информируйте представителей военкомата на пункте сбора, с подтверждающими документами», - рассказал Алексей Цыденов.

По словам главы Бурятии, на республиканской призывной комиссии уже обратили внимание ответственных лиц на более внимательное оформление повесток.

«Если кого-то призвали, как вам кажется, по ошибке можно задать вопрос по единому номеру 122. Завтра 23 сентября с 10 часов утра по данному номеру начнет работать колл-центр по мобилизации», - сообщил Алексей Цыденов.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации на территории страны. Военкоматы Бурятии сформировали штабы оповещения и готовят пункты сбора призывников. Призыву будут подлежать в первую очередь те, кто служил в Вооруженных силах и имеет определенные специальности и опыт.

Фото: «Номер один»
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