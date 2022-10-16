Глава Следственного комитета России поручил помочь военному из Бурятии

Накануне стало известно, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил оказать необходимое содействие обратившемуся в его Приемную военнослужащему, получившему ранение. Об этом рассказали в официальной группе «Приемная Председателя СК России».

«К главе СК России в его Приемную «ВКонтакте» обратился военнослужащий из Республики Бурятии. Мужчина сообщил, что в ходе специальной военной операции получил ранение, однако сейчас у него возникли сложности с получением причитающихся выплат»,

- рассказали в группе.

Бастрыкин поручил руководству Главного военного следственного управления СК России оказать необходимую помощь мужчине, по результатам чего доложить.

Фото: "Номер один"