Куда обращаться, если утерян СНИЛС?

Вопрос: «Потеряла СНИЛС. Где его могу восстановить и что для этого нужно?»

Зоя Петровна В.

Работающему гражданину в случае утери документа нужно обратиться в отдел кадров с заявлением о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета. Самозанятые граждане (индивидуальный предприниматель, адвокат, нотариус и т. д.) могут обратиться в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации с указанным заявлением. Неработающие граждане также могут подать заявление в любой территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.

При подаче заявления о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в орган Пенсионного фонда Российской Федерации выдача документа производится в режиме «реального времени».

Важно знать, что в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР доступен сервис по получению документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в режиме «реального времени».