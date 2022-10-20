Общество 20.10.2022 в 17:55

Осужден житель Бурятии, спаливший дом бывшей сожительницы, которая чудом смогла выбраться из него с детьми

Крики потерпевшей услышала компания студентов, отдыхавших неподалеку на берегу реки
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Осужден житель Бурятии, спаливший дом бывшей сожительницы, которая чудом смогла выбраться из него с детьми
В Бурятии осужден 37-летний мужчина, который поджег дом бывшей сожительницы. В доме кроме нее находились ее дети  в возрасте 7 и 15 лет. Семью от гибели спасла счастливая случайность, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Собранные следствием  доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора поджигателю. Он признан виновным в «покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью и общеопасным способом в отношении двух и более лиц, в том числе в отношении малолетнего» и в «умышленном уничтожении чужого имущества, совершенном путем поджога, повлекшем причинение значительного ущерба и иные тяжкие последствия».

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей о взыскании с осужденного 2,5 млн рублей в счет компенсации причиненного имущественного и морального вреда.

Следствием и судом установлено, что вечером 23 мая нынешнего года  мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в селе Сотниково во дворе дома своей бывшей сожительницы, пытался попасть внутрь, но женщина его не пустила. Сквозь окна он видел, что в доме с матерью находятся двое детей в возрасте 7 и 15 лет.

С помощью металлического лома злоумышленник подпер входную дверь, после этого поджег паклю, которую нашел на веранде, и бросил ее на стоявший там же диван. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям дома и охватил крышу. Поджигатель остался во дворе и наблюдал за происходящим. Женщина с детьми из-за металлических решеток на оконных проемах и подпертой двери не могла выбраться наружу. Через окно она кричала бывшему сожителю и просила его отпереть дверь, но он не реагировал. В этот момент крики потерпевшей услышала компания студентов, отдыхавших неподалеку на берегу реки. Они отогнули решетку на одном из окон, после чего помогли выбраться из дома детям, а затем их матери.

Мужчина к этому времени скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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преступность поджог приговор

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