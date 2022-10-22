До конца года около Байкала ликвидируют девять свалок в нацпарках

До конца 2022 года Минприроды России ликвидирует девять свалок в национальных парках, которые находятся недалеко от озера Байкал. Всего будут очищены 16 гектаров заповедных территорий. Эти цифры прозвучали на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.Обсуждалась работа Минприроды России, региональных правительств, госкорпорации Росатом и ВЭБ.РФ по сбережению и охране озера Байкал, сообщили в пресс-службе природоохранного ведомства.«Приступили в этом году и к ликвидации большой свалки в Тункинском заповеднике. Работы на этой территории будут завершены в 2023 году. Кроме того, со следующего года в планах расширить мероприятия и совместно с регионами ликвидировать небольшие свалки в лесах, на обочинах дорог. Те, которые можно собрать и вывезти, и сделать чище территорию вокруг озера», - расказал руководитель проектного офиса федерального проекта «Сохранение озера Байкал» Максим Стафеев.«Охрана озера Байкал, защита его от антропогенных воздействий является одним из главных приоритетов экологической политики России. Президент России Владимир Путин поставил задачу по сбережению, сохранению Байкала. На это нацелен проект комплексного развития Байкальской территории. В задачах проекта не только ликвидировать накопленный вред природе от деятельности Байкальского ЦБК, но и вывести территорию на принципиально новый уровень жизни, сделать её визитной карточкой экологического туризма в России», - отметила член Совета Федерации Елена Зленко.Сегодня на Байкале ведется большая работа по реконструкции и строительству очистных сооружений. Специалисты неоднократно заявляли о том, что на озере нет очистных сооружений, которые полностью соответствуют требованиям норматива по очистке сточных вод. Решить этот вопрос также позволит федеральный проект. В этом году правительство в полном объёме профинансировало модернизацию очистных сооружений в Улан-Удэ. Для этого дополнительно выделено 7,7 миллиарда рублей.«Это крупнейший населенный пункт, который оказывает непосредственное влияние на реку Селенгу и Байкал. Работы начались в этом году, срок завершения – 2024 год. В настоящий момент работы идут по плану. Также ведется реконструкция трех очистных сооружений в Забайкальском крае. Работы планируется завершить в 2022 году. И дополнительно, со следующего года в проект будут включены очистные в городе Северобайкальске. Это второй по величине город, который стоит непосредственно возле Байкала», - отметил Максим Стафеев.С 2023 года в перечень мероприятий федерального проекта войдут еще пять малых очистных сооружений в Бурятии. Всего сегодня готовится проектно-сметная документация по 18 объектам. Также со следующего года начнутся работы по строительству мусоросортировочных станций в охранной зоне.«Действующим законодательством запрещено захоронение и хранение отходов в непосредственной близости у озера. Поэтому мусор будет временно накапливаться, сортироваться и вывозиться за границы, на действующие полигоны. Для этого ППК РЭО вместе с регионами разработаны две дорожные карты», - объяснил Максим Стафеев.Он сообщил, что за время реализации федерального проекта удалось полностью укомплектовать подразделения Рослесхоза, для мониторинга лесов на предмет лесопатологий. Продолжается работа по восстановлению утерянных в 90-х годах постов наблюдения Росгидромета. Эта работа будет завершена в 2023 году.Также Минприроды России создает единый портал озера Байкал, где в онлайн режиме с привлечением данных, получаемых РЖД и другими крупными компаниями, ведущими промышленный мониторинг на территории, будут предоставляться сведения о состоянии экологии. Это будет актуальная и достоверная информация, верифицированная всеми органами власти.Фото: «Номер один»