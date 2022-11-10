В Улан-Удэ 14 горожан наградили знаком «Почетный донор»

Сегодня, 10 ноября, в Художественном музее им. Сампилова наградили почетных доноров России. 14 человек получили нагрудные знаки.

У каждого донора – своя история о том, когда и почему он решил делиться кровью. Так член Молодежной палаты Улан-Удэнского Горсовета Дмитрий Александров стал донором девять лет назад.

- Один мой друг рассказал, что пойдет сдавать кровь, мне стало интересно, что это такое - донорство крови. Я раньше, конечно, об этом слышал, но сам не участвовал. Пошел на станцию переливания, но в донации мне тогда тказали, так как я не соблюдал диету донора. К сдаче крови нужно готовиться за несколько дней. Потом узнал подробнее, приготовился и сходил сдал кровь. На донацию прихожу самостоятельно, - говорит Дмитрий.

Дмитрий не только сам сдает кровь, но и призывает к этому остальных людей – в соцсетях он делает посты о донорстве крови и благодаря таким постам некоторые его знакомые также стали донорами.

Среди почётных доноров и командир взвода батальона полиции по г.Улан-Удэ, старший лейтенант Баир Жигжитов. Он сдает кровь уже 20 лет.

- В 2002 году, еще будучи студентом сельхозакадемии, я начал сдавать кровь и с тех пор сдаю регулярно. К нам в вуз тогда пришли врачи со станции переливания крови и объяснили, что такое кровоотдача, что она дает людям, нуждающимся в крови и ее компонентах. Привело и чувство долга – хоть как-то помочь людям, - говорит командир взвода батальона полиции.

О необходимости сдачи крови, о том, как она нужна, рассказала главный врач бурятской республиканской станции переливания крови Марина Бутуханова.

- Бывают такие случаи, когда человеку может помочь только донорская кровь – например, в родильных домах, людям, пострадавшим в ДТП, онкобольным, на операции. Чтобы стать почетным донором, кровь и ее компоненты необходимо сдать 40 раз или плазму 60 раз. На сегодняшний день нет альтернативы замены донорской крови, несмотря на все достижения науки, - отметила главный врач бурятской республиканской станции переливания крови.

Награжденные доноры, помимо нагрудного знака получили подарки и сертификаты от музея.

В Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 6929 доноров, из них 2408 человек являются почетными донорами. В республике есть и доноры-рекордсмены. Так, 330 человек сдали кровь более 100 раз, есть и такие, кто сдавал кровь свыше 300 раз.





Фото: "Номер один"