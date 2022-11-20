«Горячие» проблемы горячего питания

Члены Совета Народного Хурала на своем очередном заседании рассмотрели реализацию отдельных положений Закона «Об образовании в Республике Бурятия». В центре внимания был вопрос об организации горячего питания детей в школах.«В этом году объем финансовых средств, предусмотренный на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях составляет свыше 803 млн рублей», - доложил Валерий Поздняков, министр образования Бурятии.Все младшеклассники получают бесплатное горячее питание за счет бюджета. Но в средних и старших классах бюджет оплачивает его только для льготных категорий школьников (питание остальных оплачивают родители).В 2021 - 2022 учебном году бесплатным горячим питанием было обеспечено 34 940 детей льготной категории, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования. А на 1 сентября 2022 года – уже 39 208 детей льготной категории, обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования.«Часть детей, которые не получают горячее питание ввиду того, что не работают пищеблоки, обеспечиваются компенсациями стоимости питания», - отметил министр.На фоне спецоперации в соответствии с указом президента Владимира Путина для усиления социальной поддержки семей тех, кто привлечен к ее проведению, льготным горячим питанием начали обеспечивать множество детей этой категории. «Кроме того, обеспечиваем бесплатным горячим питанием детей военнослужащих, которые погибли в ходе спецоперации. Таких детей на сегодня 90», - сообщили присутствующим.Другими словами, контингент льготников растет. По мере появления изменений вносятся коррективы в документацию, которая регламентирует процесс. К контролю за организацией питания привлекаются родительские комитеты, созданные практически во всех образовательных организациях.«Раз в две недели проходит федеральный штаб по горячему питанию, где рассматриваются всевозможные вопросы. В целом Бурятия имеет неплохие показатели по сравнению с другими регионами. В том числе за счет того, что в Улан-Удэ функционирует городской Комбинат школьного питания, который централизованно обеспечивает питанием соответствующего качества все общеобразовательные организации города», - выступил Валерий Поздняков.Роль системы бесплатного школьного питания растет. Поэтому депутаты уделяют ее развитию большое внимание, выезжают непосредственно в учебные заведения, стараются помогать. Как напомнил Игорь Марковец, председатель комитета Народного Хурала по социальной политике, раньше школы сталкивались даже с такими проблемами, как обеспечение ложками-вилками.«В течение ряда лет удалось многое сделать. Сейчас процент обеспеченности бесплатным горячим питанием значительно вырос. Но остаются вопросы. Оставляют желать лучшего еще много школьных пищеблоков», - отметил, в частности, Владимир Павлов, председатель Народного Хурала.Здесь есть положительная тенденция. Так, в 2022 году 55 школ попало в программу капремонта. По 31 из них, среди прочего, предусмотрели ремонты пищеблоков. На ближайшие годы Бурятия подала в федеральный центр заявку на капремонт 202 школ (по 174 школам хотят, в том числе, осовременить, привести к нормативам пищеблоки).В школе учатся много учеников, а пищеблок маленький – это не редкость в Бурятии. Депутаты привели пример средней школы в Кабанском районе. «Пищеблок Кабанской средней школы на сегодняшний день не отвечает никаким требованиям по площади», - выступил о ситуации в селе Кабанск, административном центре района, депутат Хурала Дмитрий Швецов.Чтобы обеспечить нормальные условия, надо строить пристрой к школе. Цена вопроса - 79 млн рублей. Оказалось, что в школе учится более тысячи детей, а пищеблок – на 60 мест и детей начинают кормить с первой перемены. Как пояснил Валерий Поздняков, недавно представители минобразования выезжали в данный район. Один из вариантов – построить пристрой из быстровозводимых конструкций, что будет в два раза дешевле в сравнении со стационарным пищеблоком.По разным школам Бурятии есть проблемы с посадочными местами в столовых, недостаточностью производственных цехов, складских помещений, дефицитом холодильного оборудования, плит, кухонной посуды... Не решены многие кадровые трудности пищеблоков. Члены Совета Хурала подняли вопросы температуры бесплатной пищи, предоставляемой школьникам, закупки школами для своих столовых качественных, экологических продуктов местных фермеров и т. д. На заседании с докладами о положении с горячим питанием выступили представители Баргузинского района, а также - Улан-Удэ.Ситуация имеет положительное развитие. К примеру, сегодня в 24 школах республики условия организации горячего питания согласованы Управлением Роспотребнадзора по Бурятии условно. «Буквально год назад их было больше сотни», - напомнил Игорь Марковец и предложил, чтобы ремонт и реконструкция пищеблоков школ, не попавших в федеральную программу капремонта российских школ, были включены в соответствующую республиканскую программу.«Надо вводить такую строчку. Иначе эта проблема будет висеть и дальше», - убежден депутат.Этот момент включен Советом Хурала в принятое по итогам заседания постановление в качестве одной из рекомендаций в адрес правительства республики.Фото: ulan-ude-info.ru