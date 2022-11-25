В Улан-Удэ из-за ОРВИ целые классы отправляют на карантин

В Улан-Удэ продолжается рост заболеваемости ОРВИ среди школьников. Как сообщили в мэрии города, классы закрывают на карантин при условии, если 20% учащихся в коллективе болеют. Эта мера позволит ограничить распространение заболеваемости.«Сегодня в 26 школах города закрыты 90 классов», - отметили в мэрии.Всего в школах Улан-Удэ обучаются более 68 тысяч детей, из них по состоянию на 24 ноября болеют 5823 ребенка или 8,5 процентов.Фото: «Номер один»