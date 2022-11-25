Общество 25.11.2022 в 13:49
В Улан-Удэ из-за ОРВИ целые классы отправляют на карантин
На сегодня в 26 школах города закрыты 90 классов
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ продолжается рост заболеваемости ОРВИ среди школьников. Как сообщили в мэрии города, классы закрывают на карантин при условии, если 20% учащихся в коллективе болеют. Эта мера позволит ограничить распространение заболеваемости.
«Сегодня в 26 школах города закрыты 90 классов», - отметили в мэрии.
Всего в школах Улан-Удэ обучаются более 68 тысяч детей, из них по состоянию на 24 ноября болеют 5823 ребенка или 8,5 процентов.
Фото: «Номер один»
«Сегодня в 26 школах города закрыты 90 классов», - отметили в мэрии.
Всего в школах Улан-Удэ обучаются более 68 тысяч детей, из них по состоянию на 24 ноября болеют 5823 ребенка или 8,5 процентов.
Фото: «Номер один»