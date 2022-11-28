Застройщики Бурятии не могут продать построенные квартиры

«У нас много построенного непроданного жилья», - констатировал на днях первый заместитель министра строительства Бурятии Евгений Коркин. Грустная информация прозвучала из уст высокопоставленного чиновника на одном из заседаний в республиканском Хурале.«Так какой смысл тогда увеличивать темпы строительства, если не покупается. Если у населения нет средств, чтобы купить эти квартиры», - спросил один из депутатов. Парламентарий вел речь о том, что как он понял из доклада Евгения Коркина, сорок процентов построенных квартир не могут найти своих покупателей.Первый замминистра опроверг информацию о сорока процентах. Оказалось, депутат его не совсем точно понял его слова. Но то, что бурятские застройщики сталкиваются с проблемой реализации построенных квартир, взволновало присутствовавших.«Я каждый день езжу по Трубачеева, Жердева – стоят три дома… Сейчас на Бабушкина строят - где «Восточные ворота» - три огромных тоже дома, все закрыли… И неизвестно кто их будет покупать, кто будет там жить», - подтвердил неоднозначность положения глава «экономического» комитета Хурала Анатолий Кушнарев.«Если стоимость соответствующая, то пойдет (реализация – прим. авт.). А когда количества жилья не хватает, стоимость возрастает. Когда нет промышленного строительства, стоимость жилья возрастает. Если было бы достаточное количество, то, естественно, цена пошла бы вниз», - высказал свое мнение о ценах на новое жилье зампред этого же комитета Хурала Егор Олзоев.Ситуация в Бурятии давно характеризуется тем, что состоятельные слои населения республики решили свои жилищные проблемы. Они уже не могут быть «двигателем» спроса на рынке жилья. Теперь необходим спрос со стороны широких кругов населения, а он совсем недостаточен. О годах, когда квартиры в Улан-Удэ раскупались, как горячие пирожки, остались одни воспоминания. Растущие цены тогда не останавливали покупателей.Но, как известно, последние годы уровень жизни россиян начал «буксовать». И сегодня квартирные цены уже останавливают покупателей.Что важнее для рынка жилья – уровень жизни, платежеспособности основной массы людей или себестоимость квадратного метра жилья, зависящая от масштабов строительства, стоимости стройматериалов, рабочей силы, налогового бремени. Об этом можно спорить долго. Что касается стагнации на рынке, то, скорее всего, ее окончания в обозримой перспективе ожидать не стоит.Так недалеко до картины, которая давно наблюдается в КНР. Массовое жилищное строительства, поставленное на промышленную основу, привело к тому, что китайские застройщики возвели целые города-призраки, в которых стоят построенные, но непроданные многоэтажки.Фото: «Номер один»