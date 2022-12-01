В Уфе задержан 25-летний уроженец Бурятии, подозреваемый в педофилии

В Башкирии 26 ноября в правоохранительные органы республики поступила информация о совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении 11-летней девочки в лифте жилого многоквартирного дома на улице Транспортная в Уфе. О случившемся девочка рассказала матери, которая обратилась в правоохранительные органы, сообщили в Следственном управлении СКР по Башкортастану.Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).Следователями-криминалистами и следователями территориального следственного отдела СКР совместно с сотрудниками полиции на месте происшествия был незамедлительно организован комплекс следственно-оперативных и технических мероприятий. Брошены значительные силы на изучение и анализ камер видеонаблюдения, подворовой обход и допрос возможных очевидцев преступления, проверку ранее судимых лиц, а также проведены иные мероприятия.Благодаря грамотно организованной работе вскоре личность злоумышленника была установлена. Он был задержан в аэропорту при попытке покинуть республику. Им оказался 25-летний уроженец Бурятии, который последние полгода проживал и работал в Уфе. Узнав о его розыске за совершенное преступление, мужчина планировал вернуться на родину ближайшим авиарейсом.В ходе допроса после предъявления собранных доказательств он сознался в содеянном. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.Фото: surb.sledcom.ru