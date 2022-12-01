В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали алиментщика в розыске

В Улан-Удэ днем на улице Цивилева сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного гражданина, который при виде наряда свернул в ближайший двор.Остановив мужчину, в ходе проверки документов и установления личности росгвардейцы выяснили, что гражданин находится в розыске, 46-летний мужчина, по данным службы судебных приставов Бурятии, длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка и скрывается, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Задержанный доставлен в полицию для дальнейшей передачи инициаторам розыска с последующим привлечением к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. На сегодняшний день его алиментный долг превышает 200 тысяч рублей.Фото: Росгвардия