Общество 01.12.2022 в 12:45
В Улан-Удэ сотрудники Росгвардии задержали алиментщика в розыске
Алиментный долг 46-летнего мужчины на несовершеннолетнего ребенка превышает 200 тыс рублей
Текст: Номер один
В Улан-Удэ днем на улице Цивилева сотрудники группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратили внимание на подозрительного гражданина, который при виде наряда свернул в ближайший двор.
Остановив мужчину, в ходе проверки документов и установления личности росгвардейцы выяснили, что гражданин находится в розыске, 46-летний мужчина, по данным службы судебных приставов Бурятии, длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка и скрывается, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Задержанный доставлен в полицию для дальнейшей передачи инициаторам розыска с последующим привлечением к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. На сегодняшний день его алиментный долг превышает 200 тысяч рублей.
Фото: Росгвардия
Остановив мужчину, в ходе проверки документов и установления личности росгвардейцы выяснили, что гражданин находится в розыске, 46-летний мужчина, по данным службы судебных приставов Бурятии, длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка и скрывается, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.
Задержанный доставлен в полицию для дальнейшей передачи инициаторам розыска с последующим привлечением к административной ответственности за неуплату средств на содержание детей. На сегодняшний день его алиментный долг превышает 200 тысяч рублей.
Фото: Росгвардия
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