В Улан-Удэ чиновники нашли оправдание некачественному строительству

Контрольно-счетная палата Улан-Удэ выявила ряд нарушений в ходе проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов при школах № 13, 43, 55.Спортивные объекты строили в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни». На их строительство потратили 103 млн рублей. При школах появились новые футбольные поля, хоккейные коробки, беговые дорожки, трибуны, системы освещения и видеонаблюдения, спортплощадки. Казалось бы, пользуйся и радуйся, однако стадионы начали разваливаться уже в первый год их эксплуатации.Нарекания, как показала проверка, возникли ко всем проверяемым ФОКам. Так, приняты и оплачены работы по установке хоккейных коробок с креплением металлическими столбами с погружением в бетонное основание. По факту же крепление сделано без погружения в бетон анкерными болтами.- У ФОК школы № 13 на ступенях при подходе к стадиону не уложены металлические накладные профили – пороги, предусмотренные проектной документацией для маломобильных групп населения. Также установлены МАФы, не соответствующие характеристикам и функционалу, заложенным в ПСД, - отметила зампредседателя Контрольно-счетной палаты Улан-Удэ Туяна Ангархаева.Кроме того, в настоящее время не работает система видеонаблюдения на стадионе школы № 13, а из 20 светильников исправны только 12. В непригодном для использования состоянии находится и хоккейная коробка – там треснуло резиновое покрытие и бетонное основание.Что касается ФОКов при школах № 43 и 55, там при ограждении спортплощадок использовали меньший объем строительных материалов, нежели чем предусмотрено в ПСД.- Осмотр показал, что в школе № 43 на момент проверки луговой газон фактически не прижился. В период проведения проверки «Улан-УдэСтройзаказчик» проводил работу с подрядчиком по устранению нарушений, - сообщила Туяна Ангархаева.Все построенные ФОКи принял Госстройжилнадзор, а директор «Улан-УдэСтройзаказчика» подписал акты приемок. Однако проверка выяснила, что «Улан-УдэСтройзаказчик» допустил ряд нарушений действующего законодательства, а именно принял и оплатил фактически невыполненные работы, что привело к неправомерному расходованию бюджетных средств.- В школе № 13 не выполнены работы на 107 тыс. рублей, в 43-й школе – на 112,6 тысячи, в школе № 55 – на 44 тысячи. Сумма неэффективных расходов составила 4,8 млн рублей, - сообщила зампредседателя Контрольно-счетной палаты.Помимо оплаты за невыполненные работы, «Улан-УдэСтройзаказчик» также не направил подрядчикам – фирмам «Балси» и «Стройстандарт» - требования об оплате неустоек за нарушение исполнения сроков контрактов. Строительство стадионов должно было завершиться к концу октября, однако сдали их только в конце 2021 года.Директор «Улан-УдэСтройзаказчика» Олег Тимофеев в свою защиту сообщил, что на строительство стадионов выделяется слишком мало средств – дефицит по каждому объекту составляет 15-20%.Однако тут возникает вопрос к подрядчикам: почему фирма, видя столь непривлекательную цену контракта, решает выходить на торги?На резонный вопрос о том, почему директор муниципального предприятия «Улан-УдэСтройзаказчик» поставил подпись на актах приемки, Олег Тимофеев ответил, что осмотр и приемку объектов ведут специалисты его учреждения и «все объекты рулеткой не измеришь». Необъяснимо и то, что организация затянула с претензионной работой. Господин Тимофеев пытался объяснить это тем, что в «Улан-УдэСтройзаказчике» не хватает специалистов.Другими словами, надежды на то, что в Улан-Удэ соцобъекты станут строить качественнее, нет. Отважится ли какое-либо ведомство прекратить приемку объектов с недостатками, вследствие чего те начинают разваливаться сразу после открытия? Судя по тому, что происходит сейчас, ситуация вряд ли изменится.Фото: ОНФ