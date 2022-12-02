Общество 02.12.2022 в 14:03
В Улан-Удэ восстановили холодное водоснабжение в Октябрьском районе
Причиной отключения десяти домов стала водопроводная утечка в подвале дома по бульвару К.Маркса, 24
Текст: Номер один
Ранним утром в аварийно-диспетчерскую службу «Водоканала» поступил звонок от жителей дома по бульвару Карла Маркса, 24 о понижении давления на сети и, как следствие, низком напоре холодной воды в квартирах горожан.
Сотрудники предприятия оперативно выехали по адресу поступившей заявки для выяснения причины снижения напора на водоводе. На месте технологического нарушения ремонтные бригады обнаружили водопроводную утечку в подвале этого жилого дома. Для проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 150 мм было произведено отключение аварийного участка, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
Над оперативным устранением технологического нарушения работали восемь человек аварийно-восстановительной бригады и две единицы спецтехники городского «Водоканала». Холодное водоснабжение вернулось в дома горожан в 12:45 - через 3,5 часа после начала проведения восстановительных работ.
Параллельно другая бригада «Водоканала» устраняла выход холодной воды из водопроводного колодца в Железнодорожном районе города по улице Дзержинского, там за три часа специалисты предприятия произвели замену вентиля и резьбового соединения диаметром 20 мм.
Отметим, все технологические нарушения были ликвидированы благодаря оперативной работе сотрудников городского «Водоканала», которые в круглосуточном режиме следят за исправностью городских водопроводных и канализационных сетей.
Фото: «Водоканал»
Сотрудники предприятия оперативно выехали по адресу поступившей заявки для выяснения причины снижения напора на водоводе. На месте технологического нарушения ремонтные бригады обнаружили водопроводную утечку в подвале этого жилого дома. Для проведения ремонтных работ на водоводе диаметром 150 мм было произведено отключение аварийного участка, сообщили в пресс-службе муниципального предприятия.
Над оперативным устранением технологического нарушения работали восемь человек аварийно-восстановительной бригады и две единицы спецтехники городского «Водоканала». Холодное водоснабжение вернулось в дома горожан в 12:45 - через 3,5 часа после начала проведения восстановительных работ.
Параллельно другая бригада «Водоканала» устраняла выход холодной воды из водопроводного колодца в Железнодорожном районе города по улице Дзержинского, там за три часа специалисты предприятия произвели замену вентиля и резьбового соединения диаметром 20 мм.
Отметим, все технологические нарушения были ликвидированы благодаря оперативной работе сотрудников городского «Водоканала», которые в круглосуточном режиме следят за исправностью городских водопроводных и канализационных сетей.
Фото: «Водоканал»
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