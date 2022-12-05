В Улан-Удэ 16-летний пес на старости лет обрел свою семью

Активисты улан-удэнского благотворительного фонда помощи животным «Собака счастья» на днях поделились доброй историей. 16-летний пес по кличке Бим на старости лет нашел свой дом. Ранее Бим потерял своих хозяев, был выброшен и попал в отлов.

«Биму 16 лет! По человеческим меркам это даже больше 80! Когда-то он верой и правдой служил своим хозяевам, которых не стало. А новые жильцы этого дома, не просто выселили его из тёплой будки, а решили, что свой век он должен доживать за оградой, на улице и прогнали его. А потом дом продали и вовсе забыли о Биме, а он все продолжал приходить к дому, приносил в зубах коробки и палки, все надеясь, что его запустят обратно»,

- рассказывали осенью волонтеры.



Чудо случилось – на прошлой неделе Бима забрали домой.

«16-летний старичок Бим уехал домой! Добрые, чудесные люди с золотыми сердцами, которых история Бима не оставила равнодушным. Они создали идеальные условия для него! И готовы к тому, что когда-то придётся с ним проститься, но то время, что ему осталось он проведёт в семье, забыв о былых предательствах. Мы верим, что тепло и любовь Эржены и Романа придадут ему сил, и он ещё долгое время будет радовать нас с вами приветами из дома!»

- поделились зооактивисты.



Как рассказали в фонде, они уже получили первый привет из нового дома.

«И снова хотелось бы сказать, что наш фонд существует благодаря вам! Людям, которые готовы прийти на помощь и вместе с нами менять этот мир к лучшему. Спасибо, друзья! И отдельная бесконечная благодарность новым хозяевам Бима!»,

- написали в группе.