В Бурятии прошел рейд по отлову собак

В микрорайонах Солдатский, Сокол, Поселье проверяют порядок содержания хозяйских собак. Подрядные организации приступили к отлову безнадзорных животных.

«Работа построена так, чтобы эффективно отработать участки соприкосновения, пресечь пути миграции безнадзорных животных с территории соседнего района. Кроме того, усилить работу по соблюдению правил содержания домашних животных» – сказал и.о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.



Сотрудники администрации также проводят профилактические беседы в детских садах «Радуга» и «Колобок».

Власти города напоминают, подать заявку на отлов, сообщить о нарушении правил самовыгула, уточнить интересующую информацию можно по телефону оперативного штаба: 8-9025-30-17-08.

Вакцинировать и зарегистрировать своих питомцев можно по следующим адресам:

– пункт вакцинации и регистрации Советского района: ул. Талалихина, 62, тел.: 89025301708;

– Иволгинский район: у. Хойтобэе, ДНТ «Авиатор-2», ул. Саган Дали, 28, тел.: 89021640029 (здание культурно-спортивного центра);

– мкрн Поселье, ул. Венская,11, тел.: 89085949644 (административное здание администрации МО СП «Гурульбинское»).

Прививка от бешенства ставится животному бесплатно, при регистрации за микрочип необходимо будет заплатить 355 рублей.