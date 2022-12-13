Общество 13.12.2022 в 14:37

В Улан-Удэ появилась новая улица

Теперь она числится в Железнодорожном районе города
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ появилась новая улица

Новой улице в Улан-Удэ присвоили название Орбитальная – она находится возле улицы Блинова в Железнодорожном районе. Название утвердили распоряжением администрации Улан-Удэ и внесли в государственный адресный реестр.

Отметим, улицы могут назвать сами жители микрорайонов города. Для этого необходимо обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству Администрации г. Улан-Удэ с заявлением о присвоении улицы наименования.

Напомним, ранее улице в мкрн Таежный, где строится новый микрорайон, присвоили имя погибшего на Украине Героя России, офицера Росгвардии Максима Концова. Также в Железнодорожном районе появилась улица имени ученого-селекционера Базыра Николаева.

На юго-западе города улицам присвоили имена участников Великой Отечественной войны – Пантелеймона Устиновича и Егора Куделина. В микрорайоне Зеленхоз улицу назвали в честь бывшего главы Еравнинского района Дамби Дамбаева.


Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

Теги
железнодорожный район мэрия улан-удэ

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