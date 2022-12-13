Общество 13.12.2022 в 18:26

В Улан-Удэ волонтеры шьют маскировочные сетки для танков

Пошивом занимаются жители поселка в Железнодорожном районе

A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ волонтеры шьют маскировочные сетки для танков

Жители пос. Аршан в Улан-Удэ объединились для пошива маскировочных халатов и сеток для танков.

«Хочу обратиться к неравнодушным участникам группы. Может, у кого-нибудь завалялись старые белые тюли, принесите на проходную в лесхоз», - написала одна из жительниц в местном вайбер-чате.

Женщина добавляет, что для дела сгодятся не только тюль и ткань, но и любые вещи белого цвета, без блеска, к примеру белый укрывной материал.

Теги
волонтеры спецоперация помощь

Все новости

В Улан-Удэ волонтеры шьют маскировочные сетки для танков
13.12.2022 в 18:26
В Улан-Удэ вносят поправки в бюджет
13.12.2022 в 16:56
В Улан-Удэ воры оставили без света многоквартирный дом
13.12.2022 в 16:30
В Бурятии судебные приставы припугнули «Акулу» Додсона
13.12.2022 в 16:00
В Улан-Удэ сорвавшаяся с цепи собака напугала детей
13.12.2022 в 15:44
На набережной Улан-Удэ построят кампус, а порт превратят в парковку
13.12.2022 в 15:27
Лихачка из Улан-Удэ насобирала почти сотню штрафов за нарушение ПДД
13.12.2022 в 15:08
В Бурятии волонтеры культуры победили в республиканском конкурсе «Признание»
13.12.2022 в 15:03
В Бурятии племянник зарезал дядю, который слишком долго ходил за водкой
13.12.2022 в 14:55
В Бурятии водителям автобусов повысят зарплату с Нового года
13.12.2022 в 14:45
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ вносят поправки в бюджет

В финансовый документ включают новые социальные расходы

13.12.2022 в 16:56
В Бурятии судебные приставы припугнули «Акулу» Додсона
Они восстановили права предпринимателя, который был его компаньоном
13.12.2022 в 16:00
Лихачка из Улан-Удэ насобирала почти сотню штрафов за нарушение ПДД
Любительнице ездить не по правилам пришлось заплатить более 66 тысяч рублей
13.12.2022 в 15:08
В Улан-Удэ появилась новая улица
Теперь она числится в Железнодорожном районе города
13.12.2022 в 14:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru