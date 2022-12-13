В Улан-Удэ волонтеры шьют маскировочные сетки для танков

Жители пос. Аршан в Улан-Удэ объединились для пошива маскировочных халатов и сеток для танков.

«Хочу обратиться к неравнодушным участникам группы. Может, у кого-нибудь завалялись старые белые тюли, принесите на проходную в лесхоз», - написала одна из жительниц в местном вайбер-чате.

Женщина добавляет, что для дела сгодятся не только тюль и ткань, но и любые вещи белого цвета, без блеска, к примеру белый укрывной материал.