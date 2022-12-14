Сильные ветра обрушатся на Бурятию

По данным синоптиков, утром и днем 15 декабря, а также ночью 16 декабря в Бурятии местами ожидается снег и усиление северо-западного ветра до 15-22 м/с.15 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днем по Прибайкалью до умеренного. Ветер северо-западный 7-12, утром и днем в отдельных районах 17-22 м/с, поземок, метели, заносы. Температура ночью -23, -28, местами -33,-38, по Прибайкалью -15,-20. Днем -11,-16, местами -21,-26.В Улан-Удэ ночью без осадков, утром и днем снег. Ветер северо-западный 7-12, днем порывы до 15-18 м/с, поземок. Температура ночью -23,-25, днем -14, -16.16 декабря по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12, ночью в отдельных районах 15-19 м/с, поземок. Температура ночью -21, -26, местами -31, -36, по северу до -42. Днем -17, -22, местами до -12, по северу местами -26, -31.В Улан-Удэ 16 декабря небольшой снег. Ветер северо-западный ночью 9-14, днем 6-11 м/с. Температура ночью -22,-24, днем -17,-19.Фото: pixabay.com