В Улан-Удэ задержан грабитель, желавший побриться

В Улан-Удэ 12 декабря в полицию поступило заявление о грабеже в магазине самообслуживания на улице Строителей. Посетитель взял с полок торговой точки бритвенный станок, упаковку кассет к нему и наушники и направился к выходу. Охранник, заподозрив неладное, поинтересовался, оплатил ли мужчина товар, однако тот ничего не ответил и бросился бежать, сообщили в республиканском МВД.Сотрудники торговой точки заблокировали автоматическую дверь, через которую злоумышленник намеревался покинуть помещение. Однако тот, скрываясь от охранника, сделал несколько кругов по залу и с похищенным имуществом выбежал через вторую дверь. Ущерб составил около 3,5 тыс рублей.Оперативники, просмотрев записи с камер видеонаблюдения в торговой точке, узнали в подозреваемом жителя села Сотниково, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за наркопреступления. Уже на следующий день полицейские его задержали 29-летнего злоумышленника, который, к слову, трудоустроен.Он признался в содеянном. Известно, что от похищенных вещей он сразу же избавился, полагая, что таким способом ему удастся избежать привлечения к уголовной ответственности. Увы, возбуждено уголовное дело.Причиненный ущерб грабитель возместил в полном объеме.Фото: unsplash.com