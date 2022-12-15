Общество 15.12.2022 в 16:46
В Улан-Удэ задержан грабитель, желавший побриться
С украденным бритвенным станком он бегал по магазину самообслуживания
Текст: Номер один
В Улан-Удэ 12 декабря в полицию поступило заявление о грабеже в магазине самообслуживания на улице Строителей. Посетитель взял с полок торговой точки бритвенный станок, упаковку кассет к нему и наушники и направился к выходу. Охранник, заподозрив неладное, поинтересовался, оплатил ли мужчина товар, однако тот ничего не ответил и бросился бежать, сообщили в республиканском МВД.
Сотрудники торговой точки заблокировали автоматическую дверь, через которую злоумышленник намеревался покинуть помещение. Однако тот, скрываясь от охранника, сделал несколько кругов по залу и с похищенным имуществом выбежал через вторую дверь. Ущерб составил около 3,5 тыс рублей.
Оперативники, просмотрев записи с камер видеонаблюдения в торговой точке, узнали в подозреваемом жителя села Сотниково, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за наркопреступления. Уже на следующий день полицейские его задержали 29-летнего злоумышленника, который, к слову, трудоустроен.
Он признался в содеянном. Известно, что от похищенных вещей он сразу же избавился, полагая, что таким способом ему удастся избежать привлечения к уголовной ответственности. Увы, возбуждено уголовное дело.
Причиненный ущерб грабитель возместил в полном объеме.
Фото: unsplash.com
Сотрудники торговой точки заблокировали автоматическую дверь, через которую злоумышленник намеревался покинуть помещение. Однако тот, скрываясь от охранника, сделал несколько кругов по залу и с похищенным имуществом выбежал через вторую дверь. Ущерб составил около 3,5 тыс рублей.
Оперативники, просмотрев записи с камер видеонаблюдения в торговой точке, узнали в подозреваемом жителя села Сотниково, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за наркопреступления. Уже на следующий день полицейские его задержали 29-летнего злоумышленника, который, к слову, трудоустроен.
Он признался в содеянном. Известно, что от похищенных вещей он сразу же избавился, полагая, что таким способом ему удастся избежать привлечения к уголовной ответственности. Увы, возбуждено уголовное дело.
Причиненный ущерб грабитель возместил в полном объеме.
Фото: unsplash.com
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