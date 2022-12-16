Общество 16.12.2022 в 08:58
«Папе респект!»
Алексей Цыденов назвал сильным поступком извинения Ватикана чеченцам и бурятам
Текст: Номер один
Глава Бурятии Алексей Цыденов высоко оценил извинения Ватикана перед чеченцами и бурятами за слова Папы Римского, который в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурят «самой жестокой частью российских войск на Украине».
«На западе развернута настоящая информационная истерия, где любое очернение России и многонационального российского народа это хорошо, а любое оправдание, поддержка или хотя бы попытка трезвой оценки происходящего не допустимы и даже опасны. На этом фоне официальное извинение от Ватикана (а мы понимаем, что без согласия самого Папы, этого бы не было) это сильный поступок!», - написал глава Бурятии в своем Телеграм-канале.
«Любая мировая религия, в первую очередь, о любви и о мире. И те, кто годами взращивал в Украине идеи нацизма, ненависти и насилия (да и не только в Украине), пусть вспомнят о высшем суде, который ждет каждого в конце жизненного пути. От этого суда никто не увернётся, за каким бы океаном они ни прятались. Папе респект!», - подчеркнул Алексей Цыденов в своем посте.
Фото: egov-buryatia.ru
«На западе развернута настоящая информационная истерия, где любое очернение России и многонационального российского народа это хорошо, а любое оправдание, поддержка или хотя бы попытка трезвой оценки происходящего не допустимы и даже опасны. На этом фоне официальное извинение от Ватикана (а мы понимаем, что без согласия самого Папы, этого бы не было) это сильный поступок!», - написал глава Бурятии в своем Телеграм-канале.
«Любая мировая религия, в первую очередь, о любви и о мире. И те, кто годами взращивал в Украине идеи нацизма, ненависти и насилия (да и не только в Украине), пусть вспомнят о высшем суде, который ждет каждого в конце жизненного пути. От этого суда никто не увернётся, за каким бы океаном они ни прятались. Папе респект!», - подчеркнул Алексей Цыденов в своем посте.
Фото: egov-buryatia.ru