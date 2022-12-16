Общество 16.12.2022 в 12:47

В районе Бурятии после иска прокуратуры построили ФАП

В селе Шэнэ-Буса появился новый фельдшерско-акушерский пункт
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии после иска прокуратуры построили ФАП

В Заиграевском районе в селе идет строительство нового фельдшерско-акушерского пункта. 

«В ФАПе в селе Шэнэ-Буса завершаются строительные работы. Далее необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение и пройти лицензирование»,

- рассказал главный врач Заиграевской ЦРБ Виталий Бабаев.
Все этапы строительства объекта контролировал Минздрав Бурятии. В ноябре для проверки завершения строительства на объект туда выезжали специалисты.

«В Бурятии активно возводятся новые объекты благодаря Национальному проекту «Здравоохранение». 8 ФАПов и 4 врачебных амбулаторий сдаются в текущем году, на 2023 год запланировано строительство еще 6 объектов на сумму 85 млн руб»,

 - рассказала зампред правительства -министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова.
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Как информировал «Номер один», в прошлом году суд удовлетворил иск прокуратуры к Заиграевской ЦРБ и республиканскому Мизндраву о финансировании и строительстве новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и врачебной амбулатории.

Ранее проведенная прокуратурой проверка показала, что здания ФАПов в улусе Шэнэ-Буса и селе Первомаевка и врачебной амбулатории в селе Шабур находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Их физический износ составил 65%.

Согласно решению суда, Минздрав Бурятии обязан был до 1 июля 2022 года выделить финансирование на строительство новых медицинских объектов, а Заиграевская ЦРБ до 1 января 2023 года обеспечить их постройку.

Фото: Минздрав Бурятии

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