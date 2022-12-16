В районе Бурятии после иска прокуратуры построили ФАП
В Заиграевском районе в селе идет строительство нового фельдшерско-акушерского пункта.
Все этапы строительства объекта контролировал Минздрав Бурятии. В ноябре для проверки завершения строительства на объект туда выезжали специалисты.
«В ФАПе в селе Шэнэ-Буса завершаются строительные работы. Далее необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение и пройти лицензирование»,
- рассказал главный врач Заиграевской ЦРБ Виталий Бабаев.
«В Бурятии активно возводятся новые объекты благодаря Национальному проекту «Здравоохранение». 8 ФАПов и 4 врачебных амбулаторий сдаются в текущем году, на 2023 год запланировано строительство еще 6 объектов на сумму 85 млн руб»,- рассказала зампред правительства -министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова.
Ранее проведенная прокуратурой проверка показала, что здания ФАПов в улусе Шэнэ-Буса и селе Первомаевка и врачебной амбулатории в селе Шабур находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Их физический износ составил 65%.
Согласно решению суда, Минздрав Бурятии обязан был до 1 июля 2022 года выделить финансирование на строительство новых медицинских объектов, а Заиграевская ЦРБ до 1 января 2023 года обеспечить их постройку.