Дети Старобешевского района ДНР получили новогодние подарки из Бурятии

В Бурятии подготовили более 1000 новогодних подарков для детей Старобешевского района ДНР. Сладкие наборы весом 1 кг, упакованы в праздничные мешки с надписью «С Новым годом», сообщили в пресс-службе правительства республики.Подарки предназначены для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также, каждому ребёнку вручили поздравительную открытку от главы Бурятии Алексея Цыденова.Подарки были отправлены из Бурятии в первых числах декабря. Юные жители Старобешевского района поблагодарили республику за заботу и новогодние сюрпризы на бурятском языке. Закупкой и логистикой подарков занималось АНО «Содействие».«Благодаря поддержке правительства Бурятии и жителей нашей республики, дети Старобешевского района чувствуют заботу нашей солнечной Бурятии. И конечно, мы очень хотим, чтобы дети, многие из которых оказались в сложной жизненной ситуации почувствовали Новый год, снова обрели веру в добро и чудеса. Мы в свою очередь постарались сделать всё для того, чтобы дети получили подарки в канун Нового год», - рассказал генеральный директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов.Фото: egov-buryatia.ru