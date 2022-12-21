Общество 21.12.2022 в 17:57

Дети Старобешевского района ДНР получили новогодние подарки из Бурятии

Сладкие наборы весом 1 кг, упакованы в праздничные мешки с надписью «С Новым годом»
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Текст: Номер один
Дети Старобешевского района ДНР получили новогодние подарки из Бурятии
В Бурятии подготовили более 1000 новогодних подарков для детей Старобешевского района ДНР. Сладкие наборы весом 1 кг, упакованы в праздничные мешки с надписью «С Новым годом», сообщили в пресс-службе правительства республики.  

Подарки предназначены для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Также, каждому ребёнку вручили поздравительную открытку от главы Бурятии Алексея Цыденова.

Подарки были отправлены из Бурятии в первых числах декабря.  Юные жители Старобешевского района поблагодарили республику за заботу и новогодние сюрпризы на бурятском языке. Закупкой и логистикой подарков занималось АНО «Содействие».

«Благодаря поддержке правительства Бурятии и жителей нашей республики, дети Старобешевского района чувствуют заботу нашей солнечной Бурятии. И конечно, мы очень хотим, чтобы дети, многие из которых оказались в сложной жизненной ситуации почувствовали Новый год, снова обрели веру в добро и чудеса. Мы в свою очередь постарались сделать всё для того, чтобы дети получили подарки в канун Нового год», - рассказал генеральный директор АНО «Содействие» Дамдин Болотов.

Фото: egov-buryatia.ru

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