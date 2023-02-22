В Улан-Удэ бизнесвумен подражала торговому знаку «Красное&Белое»

Комиссия Бурятского УФАС России завершила рассмотрение дела о недобросовестной конкуренции по заявлению владельца товарного знака «Красное&Белое». В Улан-Удэ обнаружился магазин с похожей вывеской в виде красно-белого прямоугольника с надписью, на которой цвета указаны в обратном порядке «Белое&Красное».Федеральный институт промышленной собственности предоставил комиссии заключение, в котором указал, что используемое улан-удэнским предпринимателем обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, сообщили в антимонопольном управлении.Сеть «Красное&Белое» в Улан-Удэ представлена несколькими магазинами. Как и в магазине предпринимателя, в сети ведется розничная торговля продовольственными товарами, включая напитки.Незаконное использование обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком конкурента, является недобросовестной конкуренцией. После обращения представителя торговой сети в УФАС предприниматель вывеску демонтировала.Фото: buryatia.fas.gov.ru