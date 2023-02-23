Общество 23.02.2023 в 11:40

На Байкале запечатлели необычное красное сияние

Уникальные кадры поймали «охотники за сиянием»
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Текст: Номер один
На Байкале запечатлели необычное красное сияние

Охотники за сиянием «Aurora hunters» - это коллектив из фотографов и путешественников, которые "охотятся" за необычными природными явлениями. Чтобы посмотреть на свечения неба, даже организуют специальные туры.  

Фотограф Виталий Дронюк побывал на скале «Шаманка» 16 февраля и снял удивительные кадры. На ночном небе отчетливо видно ярко-красное свечение.

Снимки были опубликованы в паблике AstroAlert | Наблюдательная астрономия. Как пояснил автор фото, фотошоп он не использовал.

«Никакой обработки нет. Только выдержка была 6 секунд, ISO 2000, f 2.8»,

- пояснил фотограф в паблике.
Снимки вызывали бурю восхищения:

«Вот это красотища! Я такого не видела, чтоб просто красный, переливы и переходы в фиолетовый да, а вот чтоб так! Это большая редкость. Вам невероятно повезло»,

- пишут пользователи.
 

Фото: AstroAlert

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