На Байкале запечатлели необычное красное сияние

Охотники за сиянием «Aurora hunters» - это коллектив из фотографов и путешественников, которые "охотятся" за необычными природными явлениями. Чтобы посмотреть на свечения неба, даже организуют специальные туры.

Фотограф Виталий Дронюк побывал на скале «Шаманка» 16 февраля и снял удивительные кадры. На ночном небе отчетливо видно ярко-красное свечение.

Снимки были опубликованы в паблике AstroAlert | Наблюдательная астрономия. Как пояснил автор фото, фотошоп он не использовал.

«Никакой обработки нет. Только выдержка была 6 секунд, ISO 2000, f 2.8», - пояснил фотограф в паблике.

Снимки вызывали бурю восхищения:

«Вот это красотища! Я такого не видела, чтоб просто красный, переливы и переходы в фиолетовый да, а вот чтоб так! Это большая редкость. Вам невероятно повезло», - пишут пользователи.

Фото: AstroAlert