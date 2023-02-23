В Бурятии отмечают День защитника Отечества

В Улан-Удэ у мемориала «Ровесникам, ушедшим в бой» возложили венки, цветы и почтили память погибших солдат минутой молчания.



«Дорогие земляки, всех с Днем защитника Отечества. Постоянно, столетиями и в современное время наша страна подвергается тем или иным угрозам, тем или иным нападкам. И всегда на защите стоят ее патриоты, воины, герои. С днем защитника Отечества»,

«Этот поистине всенародный праздник объединяет все поколения нашей страны, всех, кто верой и правдой служит Отчизне. Испокон веков свобода и независимость России опиралась на плечи сильных телом и духом людей, готовых постоять за свою семью, за свою землю, за свою Родину. Дорогие ветераны, труженики тыла, участники локальных военных действий! Ваша доблесть, героизм, стойкость и мужество являются примером истинного патриотизма для всех улан-удэнцев. Особые слова благодарности и признательности выражаю нашим воинам, которые сегодня стоят на страже мира и безопасности, стоят на пути зла и насилия. Всех, кто защищал, защищает и готов защищать Родину - с праздником! От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! А нашим ребятам, нашим защитникам - поскорее вернуться домой с Победой!»,

- Игорь Шутенков.