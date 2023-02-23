Общество 23.02.2023 в 13:52

В Бурятии отмечают День защитника Отечества

В Улан-Удэ у мемориала «Ровесникам, ушедшим в бой» прошел митинг
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии отмечают День защитника Отечества

В Улан-Удэ у мемориала «Ровесникам, ушедшим в бой» возложили венки, цветы и почтили память погибших солдат минутой молчания.

«Дорогие земляки, всех с Днем защитника Отечества. Постоянно, столетиями и в современное время наша страна подвергается тем или иным угрозам, тем или иным нападкам. И всегда на защите стоят ее патриоты, воины, герои. С днем защитника Отечества»,

- обратился к присутствующим глава Бурятии.


Поздравил с праздником горожан и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков:

«Этот поистине всенародный праздник объединяет все поколения нашей страны, всех, кто верой и правдой служит Отчизне. Испокон веков свобода и независимость России опиралась на плечи сильных телом и духом людей, готовых постоять за свою семью, за свою землю, за свою Родину. Дорогие ветераны, труженики тыла, участники локальных военных действий! Ваша доблесть, героизм, стойкость и мужество являются примером истинного патриотизма для всех улан-удэнцев. Особые слова благодарности и признательности выражаю нашим воинам, которые сегодня стоят на страже мира и безопасности, стоят на пути зла и насилия. Всех, кто защищал, защищает и готов защищать Родину - с праздником! От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! А нашим ребятам, нашим защитникам - поскорее вернуться домой с Победой!»,

- Игорь Шутенков.



Фото: правительство Республики Бурятия

Теги
день защитника отечества

Все новости

Два человека получили ожоги на пожаре в Улан-Удэ
25.02.2023 в 16:06
Бурятию накроют метели и снегопады
25.02.2023 в 15:01
В Бурятии пенсионер сорвался с крыши, пытаясь потушить пожар
25.02.2023 в 10:13
В Бурятии автомобиль полицейского протаранил Дом культуры, трое погибли
25.02.2023 в 09:50
Глава Бурятии попал под санкции
25.02.2023 в 09:32
Глава Бурятии навестил раненых военных
25.02.2023 в 08:59
На Байкале столкнулись автомобиль и судно на воздушной подушке
25.02.2023 в 08:35
В Бурятии поставку свежего навоза под огурцы могут заблокировать
25.02.2023 в 08:00
С жителей Бурятии дерут три шкуры за подключение к электросетям
25.02.2023 в 07:00
В Бурятии резко подорожал лук
24.02.2023 в 12:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

Читайте также
Бурятию накроют метели и снегопады
Ухудшение погоды ожидается с 26 февраля
25.02.2023 в 15:01
В Бурятии поставку свежего навоза под огурцы могут заблокировать
Решение депутатов вызвало серьезную озабоченность у дачников
25.02.2023 в 08:00
С жителей Бурятии дерут три шкуры за подключение к электросетям
Энергетический монополист «хоронит» федеральную программу «Чистый воздух»?
25.02.2023 в 07:00
Оформление европротокола онлайн
Как это сделать через приложение?
24.02.2023 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru