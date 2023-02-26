Общество 26.02.2023 в 09:08

Алексей Цыденов дождался американских санкций

Глава Бурятии оказался в компании 47 своих коллег в новом санкционном списке США
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Текст: Дмитрий Родионов
Алексей Цыденов дождался американских санкций
США ввели санкции против меня. Что-то долго они раскачивались, сообщил в соцсетях и мессенджерах глава Бурятии. «Даже расстраивался, что мою работу на благо Отечества не видно. А так всё встало на свои места. Не зря работаю», - добавил Алексей Цыденов.

Госдепартамент США в годовщину СВО ввел санкции в отношении 47 глав российских регионов, сообщали российские СМИ, со ссылкой на сайт Госдепа.

В санкционный список попали губернатор Томской области Владимир Мазур, губернатор Омской области Александр Бурков, глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, глава Республики Алтай Олег Хорохордин, глава Тувы Владислав Ховалыг, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, губернатор ХМАО Наталья Комарова, глава Хакассии Валентин Коновалов, глава Кемеровской области Сергей Цивилев, глава Камчатского края Владимир Солодов и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Санкции против глав Красноярского края Александра Усса, Новосибирской области Андрея Травникова и главы Алтайского края Виктора Томенко были введены декабре 2022 года.

Ранее в апреле 2022 глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью РИА Новости заявил, что он «не боится санкций» и считает их введение наградой за службу Родине.

«Я жду», — сказал Цыденов, отвечая на вопрос, не боится ли он оказаться в постоянно расширяющихся санкционных списках.

Таким образом, американские  ограничения, в том числе запрет на посещение США были введены против  главы  Бурятии спустя год после начала СВО.  Согласно американскому законодательству, у попавших в санкционные списки российских граждан и их родственников «замораживаются» счета и недвижимость в США и других западных странах.

Фото: egov-buryatia.ru
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