Лауреаты госпремии Бурятии получили свои награды

Исполняющий обязанности председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин от имени главы Бурятии Алексея Цыденова провел церемонию награждения лауреатов госпремий, сообщили в минкультуры Бурятии.- в области литературы Гатапову Алексею Сергеевичу за роман «Тэмуджин» в пяти частях;- в области искусства творческому коллективу «Театра народной музыки и танца «Забава» за спектакль «Музыка наших Побед» в следующем составе: Герасимовой Евгении Викторовне, Евтушенко Галине Михайловне, Ивлевой Наталии Викторовне, Осипову Николаю Борисовичу, Сидинкиной Жанне Станиславовне;- за симфоническую поэму «Сэлгеэхэн Сэлэнгэмнай», посвященную 225-летию Селенгинского полка, Дамиранову Пурбо Найдановичу;- в области театрального искусства Рыжовой Нине Константиновне за вклад в развитие профессионального театрального искусства Республики Бурятия.- Янданову Амгалану Баировичу, студенту 4 курса «Колледжа искусств им. П.И.Чайковского», специальность – сольное и хоровое народное пение;Карнаковой Елизавете Сергеевне, учащейся 6 класса «Детская школа искусств N 13 им. Сергея Степановича Манжигеева», г. Улан-Удэ, специальность – баян;Ойдоповой Алине Баторовне, учащейся 7 класса Бурятской республиканской цирковой школы, специальность – цирковое искусство;Цыбеновой Елене Баировне, учащейся 5 класса Детской художественной школы им. Р.С.Мэрдыгеева, г. Улан-Удэ, специальность – изобразительное искусство.Фото: minkultrb.ru