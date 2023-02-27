Общество 27.02.2023 в 12:03
Лауреаты госпремии Бурятии получили свои награды
Они вручены на Торжественном собрании общественности в честь Нового года по лунному календарю
Текст: Номер один
Исполняющий обязанности председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин от имени главы Бурятии Алексея Цыденова провел церемонию награждения лауреатов госпремий, сообщили в минкультуры Бурятии.
Напомним, указом главы Бурятии от 27 декабря 2022 года Государственные премии Республики Бурятия присуждены:
- в области литературы Гатапову Алексею Сергеевичу за роман «Тэмуджин» в пяти частях;
- в области искусства творческому коллективу «Театра народной музыки и танца «Забава» за спектакль «Музыка наших Побед» в следующем составе: Герасимовой Евгении Викторовне, Евтушенко Галине Михайловне, Ивлевой Наталии Викторовне, Осипову Николаю Борисовичу, Сидинкиной Жанне Станиславовне;
- за симфоническую поэму «Сэлгеэхэн Сэлэнгэмнай», посвященную 225-летию Селенгинского полка, Дамиранову Пурбо Найдановичу;
- в области театрального искусства Рыжовой Нине Константиновне за вклад в развитие профессионального театрального искусства Республики Бурятия.
Присуждены государственные премии для обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств:
- Янданову Амгалану Баировичу, студенту 4 курса «Колледжа искусств им. П.И.Чайковского», специальность – сольное и хоровое народное пение;
Обучающимся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств:
Карнаковой Елизавете Сергеевне, учащейся 6 класса «Детская школа искусств N 13 им. Сергея Степановича Манжигеева», г. Улан-Удэ, специальность – баян;
Ойдоповой Алине Баторовне, учащейся 7 класса Бурятской республиканской цирковой школы, специальность – цирковое искусство;
Цыбеновой Елене Баировне, учащейся 5 класса Детской художественной школы им. Р.С.Мэрдыгеева, г. Улан-Удэ, специальность – изобразительное искусство.
Фото: minkultrb.ru
Напомним, указом главы Бурятии от 27 декабря 2022 года Государственные премии Республики Бурятия присуждены:
- в области литературы Гатапову Алексею Сергеевичу за роман «Тэмуджин» в пяти частях;
- в области искусства творческому коллективу «Театра народной музыки и танца «Забава» за спектакль «Музыка наших Побед» в следующем составе: Герасимовой Евгении Викторовне, Евтушенко Галине Михайловне, Ивлевой Наталии Викторовне, Осипову Николаю Борисовичу, Сидинкиной Жанне Станиславовне;
- за симфоническую поэму «Сэлгеэхэн Сэлэнгэмнай», посвященную 225-летию Селенгинского полка, Дамиранову Пурбо Найдановичу;
- в области театрального искусства Рыжовой Нине Константиновне за вклад в развитие профессионального театрального искусства Республики Бурятия.
Присуждены государственные премии для обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств:
- Янданову Амгалану Баировичу, студенту 4 курса «Колледжа искусств им. П.И.Чайковского», специальность – сольное и хоровое народное пение;
Обучающимся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств:
Карнаковой Елизавете Сергеевне, учащейся 6 класса «Детская школа искусств N 13 им. Сергея Степановича Манжигеева», г. Улан-Удэ, специальность – баян;
Ойдоповой Алине Баторовне, учащейся 7 класса Бурятской республиканской цирковой школы, специальность – цирковое искусство;
Цыбеновой Елене Баировне, учащейся 5 класса Детской художественной школы им. Р.С.Мэрдыгеева, г. Улан-Удэ, специальность – изобразительное искусство.
Фото: minkultrb.ru
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