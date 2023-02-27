Общество 27.02.2023 в 12:03

Лауреаты госпремии Бурятии получили свои награды

Они вручены на Торжественном собрании общественности в честь Нового года по лунному календарю
A- A+
Текст: Номер один
Лауреаты госпремии Бурятии получили свои награды
Исполняющий обязанности председателя правительства Бурятии Всеволод Мухин от имени главы Бурятии Алексея Цыденова провел церемонию награждения лауреатов госпремий, сообщили в минкультуры Бурятии.

Напомним, указом главы Бурятии от 27 декабря 2022 года Государственные премии Республики Бурятия присуждены:

- в области литературы Гатапову Алексею Сергеевичу за роман «Тэмуджин» в пяти частях;

- в области искусства творческому коллективу «Театра народной музыки и танца «Забава» за спектакль «Музыка наших Побед» в следующем составе: Герасимовой Евгении Викторовне, Евтушенко Галине Михайловне, Ивлевой Наталии Викторовне, Осипову Николаю Борисовичу, Сидинкиной Жанне Станиславовне;

- за симфоническую поэму «Сэлгеэхэн Сэлэнгэмнай», посвященную 225-летию Селенгинского полка, Дамиранову Пурбо Найдановичу;

- в области театрального искусства Рыжовой Нине Константиновне за вклад в развитие профессионального театрального искусства Республики Бурятия.

Присуждены государственные премии для обучающихся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств:

- Янданову Амгалану Баировичу, студенту 4 курса «Колледжа искусств им. П.И.Чайковского», специальность – сольное и хоровое народное пение;

Обучающимся в образовательных организациях, реализующих дополнительные предпрофессиональные и общеразвивающие программы в области искусств:

Карнаковой Елизавете Сергеевне, учащейся 6 класса «Детская школа искусств N 13 им. Сергея Степановича Манжигеева», г. Улан-Удэ, специальность – баян;

Ойдоповой Алине Баторовне, учащейся 7 класса Бурятской республиканской цирковой школы, специальность – цирковое искусство;

Цыбеновой Елене Баировне, учащейся 5 класса Детской художественной школы им. Р.С.Мэрдыгеева, г. Улан-Удэ, специальность – изобразительное искусство.

Фото: minkultrb.ru
Теги
госпремии лауреаты награждение

Все новости

В Улан-Удэ в этом году благоустроят 6 дворов
27.02.2023 в 13:49
В Бурятии взрыв газового баллона разрушил зимовье
27.02.2023 в 13:40
В Улан-Удэ умер главный врач наркологического диспансера
27.02.2023 в 13:36
В Бурятии простятся с отцом троих детей, погибшим на СВО
27.02.2023 в 13:08
В районе Бурятии попрощаются с 25-летним мобилизованным, погибшим в Украине
27.02.2023 в 12:45
Бурятская таможня возбудила дело в отношении зицпредседателя фирмы
27.02.2023 в 12:17
Лауреаты госпремии Бурятии получили свои награды
27.02.2023 в 12:03
Увидеть пирамиды Египта, не выезжая из Улан-Удэ
27.02.2023 в 11:54
В «Байкальской гавани» построят марину*
27.02.2023 в 11:30
В Бурятии пьяный автоугонщик застрял в снегу
27.02.2023 в 11:12
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ в этом году благоустроят 6 дворов
Площадки уже выбраны, работы должны начаться в мае
27.02.2023 в 13:49
В Улан-Удэ умер главный врач наркологического диспансера
Виталий Гриф также был главным внештатным психиатром Минздрава Бурятии
27.02.2023 в 13:36
Бурятская таможня возбудила дело в отношении зицпредседателя фирмы
Жительнице республике, решившей заняться незаконным промыслом, грозят исправительные работы

27.02.2023 в 12:17
В «Байкальской гавани» построят марину*
Компания «Грин Флоу Байкал» взяла еще один участок земли в особой турзоне
27.02.2023 в 11:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru