В Улан-Удэ неизвестный выбросил двух котят на священном месте

Активисты улан-удэнского благотворительного фонда «Собака счастья» накануне поделились неприятной историей. Неизвестный выбросил двух котят прямо на бурхане. Общеизвестно, что бурхан - священное место для многих жителей нашей республики. Зачастую он находится между двумя населёнными пунктами, где нет жилых домов поблизости. Проезжающие путники в таких местах преподносят подношения в виде монет, риса, белой пищи.

«Путники часто просят хорошей дороги, спокойной погоды и т.д. Как же там оказались два котёнка? В лесу, совершенно одни, напуганные, голодные. Неужели кто-то, пожелав себе удачи в дороге, чтобы спокойно, без происшествий доехать до города, цинично тут же выкинул котят? Как? У нас в голове не укладывается. Кто-то одной рукой молился за себя, за близких, за тех кого любит, а второй рукой безжалостно обрёк на смерть двух малышей?»

- задаются вопросом в фонде.



«От страха малыши прятались и убегали от неё, но истощённые от голода и жажды, они все же выбежали на корм. Эта история закончилась хорошо, сейчас котята проходят обследование, привыкают к новому дому, и уже в скором времени мы начнём искать для них любящие ручки.А тем, кто с ними так жестоко поступил, хочется сказать - не забывайте, что буддизм это всё-таки про реинкарнацию в том числе!»

- отмечают волонтеры.



Котятам повезло – мимо проезжала неравнодушная горожанка, которая не смогла пройти мимо.