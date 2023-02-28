Общество 28.02.2023 в 10:43

В Улан-Удэ неизвестный выбросил двух котят на священном месте

«Одной рукой молился, а другой - обрек на смерть двух малышей?» - недоумевают волонтеры
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ неизвестный выбросил двух котят на священном месте

Активисты улан-удэнского благотворительного фонда «Собака счастья» накануне поделились неприятной историей. Неизвестный выбросил двух котят прямо на бурхане. Общеизвестно, что бурхан - священное место для многих жителей нашей республики. Зачастую он находится между двумя населёнными пунктами, где нет жилых домов поблизости. Проезжающие путники в таких местах преподносят подношения в виде монет, риса, белой пищи.

«Путники часто просят хорошей дороги, спокойной погоды и т.д. Как же там оказались два котёнка? В лесу, совершенно одни, напуганные, голодные. Неужели кто-то, пожелав себе удачи в дороге, чтобы спокойно, без происшествий доехать до города, цинично тут же выкинул котят? Как? У нас в голове не укладывается. Кто-то одной рукой молился за себя, за близких, за тех кого любит, а второй рукой безжалостно обрёк на смерть двух малышей?»

- задаются вопросом в фонде.
Котятам повезло – мимо проезжала неравнодушная горожанка, которая не смогла пройти мимо.


«От страха малыши прятались и убегали от неё, но истощённые от голода и жажды, они все же выбежали на корм. Эта история закончилась хорошо, сейчас котята проходят обследование, привыкают к новому дому, и уже в скором времени мы начнём искать для них любящие ручки.А тем, кто с ними так жестоко поступил, хочется сказать - не забывайте, что буддизм это всё-таки про реинкарнацию в том числе!»

- отмечают волонтеры.
Фото: "Собака счастья"

 

Теги
собака счастья волонтеры

Все новости

В Бурятии запретили продажу сжиженного газа детям
28.02.2023 в 12:37
В Бурятии назначили четырех судей
28.02.2023 в 12:18
В Улан-Удэ подрядчики готовятся к строительному сезону
28.02.2023 в 12:02
В столице Бурятии подростки едва не устроили массовую драку
28.02.2023 в 11:52
В Бурятии инфляция уперлась в рога
28.02.2023 в 11:07
В районе Бурятии неизвестный поджег заготовленное сено
28.02.2023 в 11:01
В Бурятии опасаются нового нашествия клещей
28.02.2023 в 10:58
Матвею Гершевичу вручили медаль
28.02.2023 в 10:43
В Улан-Удэ неизвестный выбросил двух котят на священном месте
28.02.2023 в 10:43
В Бурятии около 500 малых и средних предприятий получили господдержку
28.02.2023 в 10:35
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

Читайте также
В Улан-Удэ подрядчики готовятся к строительному сезону
Работы по ремонту дорог начнутся с наступлением тепла
28.02.2023 в 12:02
В Бурятии инфляция уперлась в рога
Животноводы сдержали рост цен на продукты питания
28.02.2023 в 11:07
В Бурятии опасаются нового нашествия клещей
Жителей республики призывают ставить прививки
28.02.2023 в 10:58
В Улан-Удэ открылся первый «Фермерский островок»
Это первый в республике и ДФО магазин, помогающий крестьянам выйти на рынок продуктового ритейла
28.02.2023 в 10:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru