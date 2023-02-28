Общество 28.02.2023 в 11:07

В Бурятии инфляция уперлась в рога

Животноводы сдержали рост цен на продукты питания
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Текст: Номер один
В Бурятии инфляция уперлась в рога
Годовая инфляция в Бурятии в январе составила 11,9% после 12,6% в декабре. В январе в республике замедлился рост цен на мясо, молоко, мясную и молочную продукцию, сообщили в республиканского отделении Сибирского главного управления Центрбанка РФ.

«Наращивание производства и техническая модернизация российского агропромышленного комплекса позволили увеличить предложение мяса и молока на внутреннем рынке страны. К тому же, у отечественных животноводов сократились расходы на корма: сказался рекордный урожай зерновых и масличных культур — основных элементов кормовой базы в скотоводстве, овцеводстве, свиноводстве и других отраслях.

Как следствие, медленнее, чем годом ранее, росли цены на говядину, баранину, фарш, колбасу, молоко, сливки, сметану, творог. А свинина в годовом выражении и вовсе подешевела», — прокомментировал Виталий Пономарев, заместитель управляющего региональным подразделением Банка России.

Замедлению роста потребительских цен способствовали расширение предложения на отдельных товарных рынках и слабый потребительский спрос на непродовольственные товары. Однако индексация тарифов на проезд в общественном транспорте столицы республики привела к ускорению роста цен в сфере услуг.

При этом уровень инфляции остался выше, чем по Дальневосточному федеральному округу (11,58%) и в целом по России (11,77%).

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в январе уменьшился до 9,96% после 10,73% в декабре. В то же время резкое похолодание в Казахстане привело к ухудшению качества запасов лука в хранилищах и временному прекращению поставок из страны. Между тем, в зимой казахстанский лук традиционно превалирует в торговых сетях региона. Снижение предложения вызвало подорожание в годовом выражении лука после удешевления месяцем ранее.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары уменьшился до 14,15% в январе после 15,07% в декабре. Потребительская активность оставалась сдержанной, что определяло динамику цен на ряд непродовольственных товаров. В частности, в январе замедлился годовой рост цен на одежду, обувь, мебель.

Из-за экспортных ограничений продолжилось увеличение предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов. Как следствие, наблюдалось дальнейшее уменьшение годовых темпов прироста цен на бензин.

Действующий запрет на экспорт круглого леса и низкий спрос на продукты переработки древесины в Китае — основном рынке сбыта лесопромышленных предприятий республики — способствовали расширению предложения пиломатериалов на региональном рынке и усилению снижения цен на них в годовом выражении.

В то же время ослабление курса рубля в конце прошлого года и удорожание доставки из Японии подержанных автомобилей с правым рулем, которые пользуются наибольшей популярностью у жителей Бурятии, стали факторами увеличения годового темпа прироста цен на автомобили с пробегом.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в январе увеличился до 11,29% после 11,21% в декабре. Заметный вклад в ускорение внесла динамика цен на услуги пассажирского транспорта. Годовые темпы прироста цен на эти услуги повысились, в том числе из-за индексации с 1 января 2023 года тарифов на проезд в общественном транспорте столицы республики в большем размере, чем годом ранее.

По информации одного из ведущих медицинских центров региона, на фоне ослабления в конце прошлого года курса рубля подорожали импортные препараты и расходные материалы для медицинского оборудования. Увеличение затрат организаций привело к ускорению роста цен на медицинские услуги.

Фото: Нацбанк по Бурятии
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