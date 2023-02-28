Горожанам компенсируют расходы на электричку на участке Улан-Удэ - станция Мостовой

Управление социальной защиты населения по Улан-Удэ производит выплату компенсации расходов горожан на проезд в электричках в связи с отсутствием автомобильного сообщения на участке Улан-Удэ - станция Мостовой, сообщили в администрации столицы Бурятии.Горожанам, постоянно проживающим на станциях Сотниково, Зенит, Солнечный, Сосновый Бор, Учитель, Мостовой предоставляется компенсация разницы тарифов на проезд в электричке и тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом.Компенсация выплачивается тем, у которых среднедушевой доход менее двух величин прожиточного минимума. При этом компенсируется не более двух поездок ежедневно в рабочие дни на участке Улан-Удэ - станция Мостовой.Ветераны труда, труженики тыла, пострадавшие от политических репрессий, а также пенсионеры (в период с 1 апреля по 31 октября) имеют право выбора – получать эту компенсацию либо меры социальной поддержки в виде скидки 50% при приобретении проездного билета на электричку.При обращении за предоставлением компенсации заявитель предоставляет следующие документы:- документ, удостоверяющий личность;- свидетельство о рождении (в случае проезда ребенка);-документ, подтверждающий проживание на станциях: Сотниково, Зенит, Солнечный, Сосновый бор, Учитель, Мостовой (паспорт с отметкой о регистрации; справку с места жительства, выданную органом местного самоуправления, либо, при его отсутствии в населенном пункте, – председателем дачного, садового товарищества)- справка о доходах гражданина и проживающих с ним членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;- проездные документы за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления.Право на получение компенсации устанавливается на год с месяца регистрации заявления, представленного со всеми необходимыми документами. Проездные документы в течение года предоставляются заявителями ежемесячно.За предоставлением компенсации гражданам необходимо обращаться в клиентскую службу Управления социальной защиты населения по г.Улан-Удэ по следующим адресам: ул. Терешковой, 28; ул. Октябрьская, 20А, или по тел (call центр): 571-600; 573-900.Фото: ulan-ude-info.ru