Общество 28.02.2023 в 12:45

Горожанам компенсируют расходы на электричку на участке Улан-Удэ - станция Мостовой

Компенсация выплачивается тем, у которых среднедушевой доход менее двух величин прожиточного минимума
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Горожанам компенсируют расходы на электричку на участке Улан-Удэ - станция Мостовой
Управление социальной защиты населения по  Улан-Удэ производит выплату компенсации расходов горожан на проезд в электричках в связи с отсутствием автомобильного сообщения на участке Улан-Удэ - станция Мостовой, сообщили в администрации столицы Бурятии.

Горожанам, постоянно проживающим на станциях Сотниково, Зенит, Солнечный, Сосновый Бор, Учитель, Мостовой предоставляется компенсация разницы тарифов на проезд в электричке и тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом.

Компенсация выплачивается тем, у которых среднедушевой доход менее двух величин прожиточного минимума. При этом компенсируется не более двух поездок ежедневно в рабочие дни на участке Улан-Удэ - станция Мостовой.

Ветераны труда, труженики тыла, пострадавшие от политических репрессий, а также пенсионеры (в период с 1 апреля по 31 октября) имеют право выбора – получать эту компенсацию либо меры социальной поддержки в виде скидки 50% при приобретении проездного билета на электричку.

При обращении за предоставлением компенсации заявитель предоставляет следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении (в случае проезда ребенка);
-документ, подтверждающий проживание на станциях: Сотниково, Зенит, Солнечный, Сосновый бор, Учитель, Мостовой (паспорт с отметкой о регистрации; справку с места жительства, выданную органом местного самоуправления, либо, при его отсутствии в населенном пункте, – председателем дачного, садового товарищества)
- справка о доходах гражданина и проживающих с ним членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
- проездные документы за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления.

Право на получение компенсации устанавливается на год с месяца регистрации заявления, представленного со всеми необходимыми документами. Проездные документы в течение года предоставляются заявителями ежемесячно.

За предоставлением компенсации гражданам необходимо обращаться в клиентскую службу Управления социальной защиты населения по г.Улан-Удэ по следующим адресам: ул. Терешковой, 28; ул. Октябрьская, 20А, или по тел (call центр): 571-600; 573-900.

Фото: ulan-ude-info.ru
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транспорт электричка компенсация

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