В Улан-Удэ появился «Музей забытой музыки»

«Музей забытой музыки» – это коллекция русских народных инструментов, созданная мастером Сергеем Плотниковым, Интерактивная выставка проходит в виде увлекательной экскурсии-концерта, во время которой можно будет узнать традиции и обычаи русского народа.Все инструменты созданы на основе изобразительных, археологических и этнографических источников по личным оригинальным чертежам и технологиям, познакомиться с которыми можно на мастер-классах. Посетители смогут не только потрогать инструменты, которые не встретишь в обычной жизни, но и самостоятельно попробовать сыграть мелодии.Выставка работает до 23 марта.Фото: Pixabay.com