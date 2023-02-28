Общество 28.02.2023 в 14:34

В Бурятии мобильные бригады помогают пенсионерам, живущим в отдаленных селах

Это позволило облегчить прохождение медобследований пожилым людям
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Текст: Номер один
В Бурятии мобильные бригады помогают пенсионерам, живущим в отдаленных селах
В Кабанском районе работают мобильные бригады, они помогают пенсионерам, живущим в отдалённых сёлах республики.

Результатами проведенной работы в 2022 году стали 183 выезда в 28 населенных пунктов, охват граждан составил 972 человек.

 - В Кабанском районе работа по организации выездов мобильных бригад началась с 2020 года. Это позволило в значительной мере облегчить прохождение обследований гражданами старше 65 лет таких узких специалистов, как невролог, окулист, отоларинголог и др. Они также прошли обследования, требующие специализированного оборудования - УЗИ, маммография, спирография и др.. Ранее для организации такого мероприятия самостоятельно, гражданам приходилось нанимать такси и договариваться с человеком, который бы смог их сопроводить в больницу. Это могли позволить себе не все. Теперь эти функции выполняют мобильные бригады, - сообщили в администрации Кабанского района. 

Фото: Pixabay.com



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