В Бурятии мобильные бригады помогают пенсионерам, живущим в отдаленных селах

В Кабанском районе работают мобильные бригады, они помогают пенсионерам, живущим в отдалённых сёлах республики.Результатами проведенной работы в 2022 году стали 183 выезда в 28 населенных пунктов, охват граждан составил 972 человек.- В Кабанском районе работа по организации выездов мобильных бригад началась с 2020 года. Это позволило в значительной мере облегчить прохождение обследований гражданами старше 65 лет таких узких специалистов, как невролог, окулист, отоларинголог и др. Они также прошли обследования, требующие специализированного оборудования - УЗИ, маммография, спирография и др.. Ранее для организации такого мероприятия самостоятельно, гражданам приходилось нанимать такси и договариваться с человеком, который бы смог их сопроводить в больницу. Это могли позволить себе не все. Теперь эти функции выполняют мобильные бригады, - сообщили в администрации Кабанского района.Фото: Pixabay.com