В Улан-Удэ объявлен конкурс детской фотографии

Детский Юношеский Центр «Безопасное детство» приглашает детей и подростов, учащихся учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования к участию в городском конкурсе творческих работ «Боярыня Масленица».На конкурс принимаются фото работ по следующим номинациям:- литературное творчество «Праздник Масленица» (эссе, стихи, сочинения по данной тематике);- рисунок в нетрадиционной технике (принимаются фото работ, выполненные в нетрадиционной технике: ладошками, пальчиками, нитками и тд);- декоративно-прикладное творчество (принимаются фото поделок на тему: «Масленица»)изобразительное искусство (принимаются фото рисунков на тему: «Масленичные гуляния»)Сроки подачи заявок на конкурс: 27 февраля-10 марта 2023 года.Справки по телефонам: 8(3012) 21-21-50, Анастасия Михайловна 89085911631