Общество 28.02.2023 в 15:19
В Улан-Удэ объявлен конкурс детской фотографии
Стартовал приём заявок на городской конкурс творческих работ «Боярыня Масленица»
Текст: Номер один
Детский Юношеский Центр «Безопасное детство» приглашает детей и подростов, учащихся учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования к участию в городском конкурсе творческих работ «Боярыня Масленица».
На конкурс принимаются фото работ по следующим номинациям:
- литературное творчество «Праздник Масленица» (эссе, стихи, сочинения по данной тематике);
- рисунок в нетрадиционной технике (принимаются фото работ, выполненные в нетрадиционной технике: ладошками, пальчиками, нитками и тд);
- декоративно-прикладное творчество (принимаются фото поделок на тему: «Масленица»)
изобразительное искусство (принимаются фото рисунков на тему: «Масленичные гуляния»)
Сроки подачи заявок на конкурс: 27 февраля-10 марта 2023 года.
Справки по телефонам: 8(3012) 21-21-50, Анастасия Михайловна 89085911631
На конкурс принимаются фото работ по следующим номинациям:
- литературное творчество «Праздник Масленица» (эссе, стихи, сочинения по данной тематике);
- рисунок в нетрадиционной технике (принимаются фото работ, выполненные в нетрадиционной технике: ладошками, пальчиками, нитками и тд);
- декоративно-прикладное творчество (принимаются фото поделок на тему: «Масленица»)
изобразительное искусство (принимаются фото рисунков на тему: «Масленичные гуляния»)
Сроки подачи заявок на конкурс: 27 февраля-10 марта 2023 года.
Справки по телефонам: 8(3012) 21-21-50, Анастасия Михайловна 89085911631
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