В Улан-Удэ Малая Академия наук приглашает детей проводить эксперименты

Малая академия наук объявляет набор на увлекательные занятия по программе «Наука вокруг нас» для учащихся 1-4 классов.Занимательные опыты познакомят детей с многообразием мира и первичным практическим опытом экспериментирования. В результате изучения курса у обучающихся сформируют представление о научно-исследовательской деятельности.Начало занятий: 1 мартаРасписание: четверг с 9.00 до 11.20 и с 15.00 до 17.20. по адресу: ул. Цивилева, 5а.Информация по тел.55-21-42, 89503958935 педагог Елбаева Ирина Александровна.