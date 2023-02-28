Общество 28.02.2023 в 15:23
В Улан-Удэ Малая Академия наук приглашает детей проводить эксперименты
Объявляется набор на увлекательные занятия по программе «Наука вокруг нас» для учащихся 1-4 классов
Текст: Номер один
Малая академия наук объявляет набор на увлекательные занятия по программе «Наука вокруг нас» для учащихся 1-4 классов.
Занимательные опыты познакомят детей с многообразием мира и первичным практическим опытом экспериментирования. В результате изучения курса у обучающихся сформируют представление о научно-исследовательской деятельности.
Начало занятий: 1 марта
Расписание: четверг с 9.00 до 11.20 и с 15.00 до 17.20. по адресу: ул. Цивилева, 5а.
Информация по тел.55-21-42, 89503958935 педагог Елбаева Ирина Александровна.
Занимательные опыты познакомят детей с многообразием мира и первичным практическим опытом экспериментирования. В результате изучения курса у обучающихся сформируют представление о научно-исследовательской деятельности.
Начало занятий: 1 марта
Расписание: четверг с 9.00 до 11.20 и с 15.00 до 17.20. по адресу: ул. Цивилева, 5а.
Информация по тел.55-21-42, 89503958935 педагог Елбаева Ирина Александровна.
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