Общество 28.02.2023 в 17:00
В Улан-Удэ участник спецоперации провел урок мужества для студентов
Он провел в боях более полугода в должности сапёра
Текст: Номер один
Урок мужества для студентов Республиканского индустриального техникума отделения металлообработки провел участник СВО Владислав Красовский.
На протяжении нескольких месяцев после возвращения с СВО Владислав помогает в сборе гуманитарной помощи бойцам.
Сам он провел в боях более полугода в должности сапёра, занимался разминированием объектов. Как только узнал об акции «Народный фронт. Всё для победы!» сразу же решил присоединиться и помогать, чем может. Согласился поучаствовать и в уроке мужества для молодежи. Рассказал о своей работе сапёра, о боях, о целях спецоперации и патриотизме.
- Студенты признались, что это было самое интересное дополнительное занятие для них. До этой беседы они плохо представляли себе, что такое на самом деле спецоперация и почему бойцам нужно помогать. Многие захотели присоединиться к акции помощи нашим военным, - сообщили в пресс-службе ОНФ.
Вы тоже можете присоединиться. Переходите на сайт https://pobeda.onf.ru/requirements/buryatiya
Консультации по тел. 8(3012) 21-24-42
На протяжении нескольких месяцев после возвращения с СВО Владислав помогает в сборе гуманитарной помощи бойцам.
Сам он провел в боях более полугода в должности сапёра, занимался разминированием объектов. Как только узнал об акции «Народный фронт. Всё для победы!» сразу же решил присоединиться и помогать, чем может. Согласился поучаствовать и в уроке мужества для молодежи. Рассказал о своей работе сапёра, о боях, о целях спецоперации и патриотизме.
- Студенты признались, что это было самое интересное дополнительное занятие для них. До этой беседы они плохо представляли себе, что такое на самом деле спецоперация и почему бойцам нужно помогать. Многие захотели присоединиться к акции помощи нашим военным, - сообщили в пресс-службе ОНФ.
Вы тоже можете присоединиться. Переходите на сайт https://pobeda.onf.ru/requirements/buryatiya
Консультации по тел. 8(3012) 21-24-42
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