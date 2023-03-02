Жители Бурятии становятся жертвами украинских хакеров

Как известно, вооруженный конфликт между РФ и Украиной занимает умы большинства жителей региона. Однако информация об этом зачастую выдается скупо и с опозданием. Не случайно жители Бурятии все чаще ищут ее на той стороне конфликта, собирая новости в украинских интернет-ресурсах и мессенджерах. При этом участвуя в дискуссиях и чат-рулетках и пренебрегая элементарными мерами информационной безопасности. Что в итоге часто оборачивается печальными последствиями.Улан-удэнец Виктор Соболев всегда активно интересовался политикой, а когда началась СВО, так тем более. Осенью прошлого года он, чтобы утолить информационный голод относительно «реальной обстановки на другой стороне», начал активно заходить на интернет-площадки и в мессенджеры, зарегистрированные в Украине. Добавим, заходил он со своего смартфона Huawei.Однако просто просмотр его не удовлетворил, и Виктор начал дискутировать и писать комменты на украинских сайтах. Добавим, он занимает активную позицию по продолжению СВО, что, судя по всему, не слишком понравилось той стороне. Его телефон взломали.- Я сразу этого не заметил, услугой СМС-сообщений пользуюсь редко, а тут мне стали звонить знакомые и интересоваться, с каких это пор я перешел на украинскую мову, - рассказывает Виктор. - Оказалось, что мне принудительно сделали в телефоне настройку с русского языка на украинский.Он пробовал самостоятельно поменять на русский язык, однако завирусованный Huawei снова и снова восстанавливал украинский язык.В итоге был вынужден отнести телефон в ремонт, и мастер удивился, как там все запущено. Пришлось «сносить» всю информацию и контакты и переустанавливать по новой телефон.Мастер при этом сказал, что одна из причин - слабая защита китайского программного оборудования, из-за которой телефон Виктора оказался уязвим к атаке украинского хакера. И посоветовал поменять его со временем. Сам Виктор полагает, что стал жертвой своих комментариев в Сети: «меня вычислили за мою патриотическую позицию и в отместку взломали телефон».Как рассказал «Номер один» специалист в области информационной безопасности, подобные казусы в Бурятии происходят все чаще и пострадавший в целом еще легко отделался. По его словам, определенные хакерские программы могут вывести из строя как сам телефон, так и получить значимую информацию, в том числе финансового характера.Специалист посоветовал «не шастать по разного рода сомнительным ресурсам». При этом отметил, что интернет-СМИ, неважно, из какой страны, в целом хорошо защищают свой контент и не представляют опасности для тех, кто туда заходит. Например, просмотры контента на YouTube или через надежные VPN тех же зарубежных сайтов не несут угрозы пользователям. Поскольку защищены качественным программным обеспечением. Интернет-СМИ в связи с монетизацией трафика заинтересованы в увеличении просмотров, а не в создании проблем для подписчиков.Что касается мессенджеров, то там все гораздо сложнее, поскольку с их чатов нередко осуществляются атаки на плохо защищенные телефоны со старым программным обеспечением, уязвимым к атакам.В целом же 2023 год начался для жителей Бурятии не слишком радужно с точки зрения информационной безопасности.Так, по данным прокуратуры Бурятии, жертвами интернет-преступников по состоянию на февраль 2023 года стали 223 жителя республики. Только за последнюю неделю февраля с заявлениями в полицию обратились 36 пострадавших.Причиненный ущерб составил 53,7 млн рублей. Для установления контакта с пострадавшими они использовали страницы социальных сетей, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через интернет-сайты.Преступники обычно представлялись сотрудниками банков, полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ, покупателями (продавцами) товаров (услуг), знакомыми, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.Так, они нередко сообщали жертвам либо о том, что произошло снятие денег, либо что оформлен кредит. Также узнавали номера карт якобы для перевода компенсаций или предлагая дополнительный заработок. Напомним, номера карт относятся к конфиденциальной информации и не должны предоставляться никому.Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1,4 млн рублей.Советы правоохранителей это, конечно, хорошо. Но насколько это остановит интернет-преступность, если сами жертвы действуют вопреки логике? Судя по размаху взломов телефонов и интернет-мошенничеств, жертвы массово находятся в плохом психологическом состоянии, не позволяющем им критически осмысливать свои действия и соблюдать элементарную информационную гигиену.Между тем, по данным МВД по Бурятии, по итогам января-февраля 2023 года на территории республики наблюдается «снижение на 22% количества мошенничеств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (текущий год – 135, прошлый год – 173, меньше на 38), а также на 21,6% количества краж денежных средств с банковских счетов граждан (текущий год – 185, прошлый год – 236, меньше на 51).Отметим, подавляющее большинство преступлений в сфере IT-технологий (207 из 320) зафиксировано в Улан-Удэ.Фото: pixabay.com