Общество 02.03.2023 в 09:46

Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т

Эта модификации известной машины Камова готовится к выпуску на У-УАЗ
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Ростех создаст вертолет для сельского хозяйства на базе Ка-226Т
Легкий вертолет Ка-226Т в новейшей модификации станет основной винтокрылой машиной для сельского хозяйства России. Соглашение о создании такой версии воздушного судна подписали холдинг «Вертолеты России» (Ростех) и авиационный альянс «Аэрохимфлот».

Первые поставки новой модификации Ка-226Т заказчикам запланированы на 2025 год, сообщила пресс-служба Ростеха.

Сегодня в России для сельхозработ используются, в основном, самолеты Ан-2, вертолеты Ми-2, а также легкие винтокрылые машины иностранного производства. Ка-226Т построен по соосной схеме винтов, которая дает ему преимущества перед другими машинами при обработке сельхозугодий. Он лидирует в своем классе по соотношению взлетной массы и перевозимого груза, может совершать разворот практически на одном месте, что помогает эффективнее и безопаснее расходовать химикаты. Этот компактный вертолет способен работать с маленьких, неподготовленных площадок, а его универсальность позволит эксплуатантам избежать простоя в межсезонье. При необходимости воздушное судно можно легко переоборудовать в санитарную, поисково-спасательную, грузовую или пассажирскую винтокрылую машину.

«Богатый опыт применения в сельском хозяйстве вертолета Ка-26 показал, что соосная схема и модульная конструкция дают в этой сфере значительные преимущества перед другими воздушными судами. Именно поэтому мы создаем модификацию Ка-226Т, которая может стать основной сельскохозяйственной винтокрылой машиной для нашей страны. Этот вертолет будет полностью отечественным, получит российские двигатели ВК-650В, поставка опытных образцов которых запланирована на четвертый квартал 2023 года. Потребность в таких летательных аппаратах в России достаточно высока, мы прорабатываем возможность поставки до 80 сельскохозяйственных Ка-226Т в 2025-2030 годах», — рассказали в авиационном кластере Ростеха.

Универсальность Ка-226Т обеспечена за счет модульного принципа: за кабиной пилотов можно разместить подвесные модули различного оснащения. Например, при монтаже оборудования для опрыскивания полей предусмотрена возможность демонтажа транспортной кабины на 7 человек. Вертолет сможет перевозить до 1000 кг груза внутри кабины или на внешней подвеске, полезная нагрузка вертолета достигает 1500 кг при максимальной полетной массе до 3800 кг, максимальная дальность полета с основными топливными баками — 550 км.

«В стратегии развития участников альянса, которую мы разрабатываем, вертолету Ка-226Т отводится особая роль. Уникальная соосная схема винтов, характеристики вертолета позволят использовать его в широком диапазоне скоростей, обрабатывать участки со сложным рельефом, что особенно актуально для крутосклонных виноградников. Кроме того, мощные вихревые потоки, создаваемые винтами камовской машины, позволят максимально эффективно производить авиахимобработку», – отметил глава альянса «Аэрохимфлот» Клим Галиуллин.

Напомним, Улан-Удэнский авиационный завод впервые представил образец Ка-226Т на статической экспозиции международного военно-технического форума «Армия-2021» в парке «Патриот» в 2021 году. Серийное производство модернизированного вертолета Ка-226Т планируется начать на Улан-Удэнском авиационном заводе в тесной кооперации с Кумертауским авиационным производственным предприятием. В случае коммерческого успеха этой модели У-УАЗ получит новые заказы.

Фото: «Вертолеты России»


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