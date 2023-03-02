Общество 02.03.2023 в 11:55

В Улан-Удэ капитально отремонтируют четыре школы

На время ремонта учащихся переведут в другие образовательные учреждения
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ капитально отремонтируют четыре школы
В этом году масштабное обновление и оснащение ожидает еще четыре улан-удэнские школы: №13, 52, 37 и 25. Как сообщили в мэрии города, это стало возможным по результатам конкурсного отбора заявок субъектов РФ на модернизацию школьных систем образования в рамках госпрограммы «Развитие образования». Из федерального, республиканского и местного бюджетов на эти цели выделено почти 490 млн рублей.

- Ремонтные работы во всех четырех школах начинаются в марте 2023 года. Комплексный капитальный ремонт зданий включает в себя устройство фасадов, замену кровель, ремонт инженерных систем тепло-, водо-, электроснабжений, вентиляции, водоотведения, замену окон, дверей, полов, отделку стен и потолков, ремонт систем пожаротушения, слаботочных систем, - сообщили в Комитете по образованию администрации Улан-Удэ.

Планируется, что все работы в школах будут завершены до конца лета и с 1 сентября дети вернутся в обновлённые школы.

На время строительно-монтажных работ учащихся ремонтируемых школ распределят по школам №40, 42, 51, 35, 20, 12, 56, 18, 44 и 8.

Напомним, в 2022 году в рамках государственной программы «Развитие образования» в Улан-Удэ капитально отремонтировали две школы – старейшую школу №50 на Комушке и здание начальной школы №5 в Сосновом бору.

Фото: «Номер один»
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