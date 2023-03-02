Общество 02.03.2023 в 16:27

В Забайкалье мошенники пытаются получить доступ к счетам вдов воинов, погибших на СВО

Власти края просят не общаться на предмет этих финансовых средств с любыми «представителями» по телефону
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Текст: Номер один
В Забайкалье мошенники пытаются получить доступ к счетам вдов воинов, погибших на СВО
В Забайкалье участились случаи телефонного мошенничества, связанного с попыткой кражи денег со счетов вдов, чьи мужья погибли в ходе специальной военной операции, сообщила сегодня вице-премьер правительства Забайкальского края Инна Щеглова.

«Я хотела бы обратиться к вдовам военнослужащих, которые потеряли своих супругов в ходе специальной военной операции, и родителям. Материальные выплаты, которые положены в соответствии с законодательством, достаточно серьёзны. Выплачиваются серьёзные суммы, хранятся на счетах. И они, к сожалению, стали очень частыми объектами для мошеннических действий.

Я хотела бы попросить всех, кто имеет на своих счетах большие суммы, никогда и ни при каких обстоятельствах не общаться на предмет этих финансовых средств с любыми представителями по телефону. Будь это банк, якобы представители органов внутренних дел и других. Как только поступает звонок, который так или иначе заходит на тему имеющихся финансовых средств, просто кладите трубку», - сказала Инна Щеглова.

Как сообщает официальный портал Забайкальского края, она отметила, что мошенники очень хорошо подкованы с точки зрения психологии и могут заставить поверить себе любого человека.

Фото: «Номер один»
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СВО вдовы выплаты мошенники

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